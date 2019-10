Norberto Speciale: "Esta comisión no generó nada"

Es una de las personas más autorizadas de la política moderna de Central que puede brindar un pantallazo sobre la actualidad institucional del club. Norberto Speciale le concedió una entrevista a Ovación y recorrió sin rodeos diversos temas relacionados al día a día canalla. Le apuntó y cuestionó sin anestesia a la comisión directiva que encabeza Rodolfo Di Pollina y al ex coordinador del proyecto infanto-juvenil Gustavo Grossi, entre otros. También defendió al Patón Bauza, al Coco Pascuttini, a Miguel Angel Russo y al actual plantel profesional. "Esta comisión no generó nada", aseguró.

¿Qué evaluación hace sobre el polémico balance que se presentará y aprobará en breve?

Para hablar de la realidad institucional del club no podemos sacar y quedarnos sólo con la foto actual, sino ver la película que arrancó en octubre de 2014, que fue cuando asumió como presidente Raúl Broglia. Más allá de que ganaron las elecciones siguen demostrando que no están en condiciones ni capacitados para conducir a Central. Evidentemente mintieron en su momento porque dijeron que estaban preparados, cuando está más que a la vista que no es así.

¿Por qué considera que no están capacitados?

Porque fueron buenos administradores con plata. Y con dinero en mano cualquiera paga o hace cosas. Sobre todo cuando la bolsa de plata que agarraron la generaron otras personas. Porque cuando llegaron se encontraron con mucho capital que habían hecho Coco Pascuttini, Daniel Teglia y Miguel Angel Russo. Ellos trabajaron y les dejaron un gran capital al club para que esta gente pueda sobrevivir durante cuatro años como sucedió.

¿Y qué le genera ver que pasó todo eso?

Más que generar me confirmó todo lo que presumía. Ellos no generaron absolutamente nada. Lo único que hicieron fue cambiar de sponsors, en las áreas que sea, para bajar de calidad. No tuvieron la capacidad para atraer más sponsor al club. La gestión, si tengo que hacer un balance, es igual o menor a cero. Y no sólo hablo de la comisión que lideró Broglia, ya que siguen estando prácticamente los mismos actores en la dirigencia. Se sumaron pocos en realidad. Sigue todo igual con Di Pollina, Carloni y Raguza, quien inventó la categoría "socio ignorante".

¿Coincide que es fuerte la palabra "socio ignorante" porque se subestima a la persona antes que al asociado?

Es verdad, es una definición fuerte. Por ahí es un acto fallido mío catalogar así al socio, pero es lo que grafico por las declaraciones que brindó el actual tesorero, quien dijo que no podía explicar el balance porque la gente no lo entendería. Eso es subestimar o ningunear al socio. En realidad, en esa categoría estaría el propio Raguza, quien está claro que no conoce a la gente del club porque todos comprenderían si explica con claridad y punto por punto cómo está el balance.

¿Hay algún tema que no es claro en el balance?

Hay uno donde me gustaría que explique una diferencia e incoherencia de 231 millones de pesos. Quizá para el señor Raguza no es dinero, pero para Central es muchísimo porque puede marcar la diferencia entre poder o no pagar diversos compromisos. Sin embargo, el tesorero dice que no puede explicar por cuestiones técnicas. Por eso le ofrecemos al tesorero la chance de ceder nuestros profesionales para que expliquen todo como merece el socio.

Cuestiona al Foro, pero ganó las elecciones por mayoría y en buena ley.

Sí, por supuesto que fue así. Pero el triunfo es entendible. El mérito de que hayan ganado es de una sola persona.

¿De quién?

De una persona que junto a Miguel Angel Russo no nacieron en el club pero generaron lazos muy fuertes hasta el punto de identificarse como es el caso de Eduardo Coudet. Gracias al primer año y medio del Chacho ganaron las elecciones, además de que el equipo jugaba bien y daba gusto verlo. En ese tiempo mucha gente se entusiasmó y creyó que estaban por el buen camino. Y nadie veía que a nivel institucional no estábamos bien. Aunque a eso le sumo que hay un componente muy importante que hizo que sean gobierno y fueron las cientos de personas que terminaron viviendo de Central, sea de manera directa o indirecta.

¿Cómo sería directa o indirectamente?

Que los votaron aquellos que pintaban un palito por una entrada o puesto. O porque los nombraban al frente de alguna subsede o porque se juntaban varios y pintaban las instalaciones para obtener protocolos o terminaban en la guardería náutica, que dicho sea de paso debe ser la única del país que no genera dinero. Hicieron el balance y demostraron que tuvieron los mismos egresos que ingresos, que son millonarios. En realidad hay una base de cerca de cuatro mil personas que están ligadas al oficialismo. Y están todos en el club de alguna manera.

¿Y qué opina de la asamblea que se desarrollará mañana para aprobar la memoria y balance?

Que ya está aprobada.

¿En qué se basa para afirmarlo?

Porque es una junta absurda esa de los 75 asambleístas, de los cuales 51 son oficialistas. A eso le sumo que se aprobará una parte del balance que involucra a la gestión de Broglia, que a su vez es uno de los principales asambleístas. Eso no puede ser. Se le está haciendo de verdad mucho daño al club. Antes por lo menos había una sindicatura, que tenía acceso a todos los mecanismos que requerían. Y acá pasó, según declaró uno de los revisores de cuenta en Ovación, que no aportaron nada porque no les dieron el espacio y documentación necesaria. Eso tampoco puede pasar en nuestro club.

¿Entonces?

Central no es de Di Pollina, Raguza o Carloni. El club es de los socios. No hay que gobernar sólo para las ocho mil personas que votaron al Crece y están ligados o vinculados a ciertos monotributistas o los nuevos 150 empleados como hay en la actualidad. Tienen que ejercer para las demás 52 mil, que según el oficialismo el club tiene una masa de casi 60 mil socios.

¿Cuántos empleados había en su gestión?

320 y ahora hay casi 500 empleados. A eso le agrego que el club tiene más de 100 monotributistas, que son empleados disfrazados.

¿Y usted como sabe eso?

Porque me cuentan desde adentro del club porque están indignados de verdad con todo lo que ven o está pasando. Sobre todo cuando vieron en su momento cómo costaba llevar a Central adelante para poder sacarlo a flote como se terminó haciendo. Es más, cada vez que me preguntan cómo hicimos para avanzar siempre digo lo mismo «lo que era de Central quedaba en Central»...Y no sé si los de ahora o quienes nos gobernaron antes pueden decir lo mismo.

Es fuerte lo que dice.

Me remito solo a lo que dijo Di Pollina, que en la nota con Ovación destacó que en su gestión no hay corrupción. Si no la hay no tenés porqué salir a aclararlo. Lo que dijo Di Pollina también es muy fuerte entonces. Es más, maneja al club como una empresa pública.

¿Coincide que Central es un club muy político?

Puede ser. Siempre fue así. Por eso hay que gobernar para todos.

Broglia, AFA y Grondona

“El ex presidente Raúl Broglia declaró días atrás que la gente le pide que se gaste toda la plata que entra en jugadores. Eso es una imprudencia, además de ser una falta de respeto hacia la institución. Porque si él no hubiese pensado de esa forma cuando gobernaba, hoy Central tendría el dinero para pagar los compromisos asumidos y estaría en otra posición. Pero no, malgastó en futbolistas por más de 30 millones de dólares, que encima no se recuperó ni un peso. La única plata que entró fue por la venta que hicieron gracias a los jugadores que formaron Pascuttini, Teglia y promovieron Russo y Coudet”, explicó Speciale.

“Central en AFA no tiene peso. Nos equivocamos en todo. Desde que Cefaratti (ex vicepresidente) tocó las bolillas antes de un sorteo por Copa Argentina porque jugábamos contra Boca, pasando por las declaraciones de Broglia, que mandó a quemar al presidente de River en una plaza hasta ponerle una bandera indicando que la AFA afanaba...Manejamos mal el caso Ceballos. Hicimos todo mal. Eso marca que no se tiene idea de nada”, apuntó el ex presidente.

“Ir a atropellar a la AFA bajo el argumento que somos un club grande no sirve. Hay que ser racionales ante todo. Saber dónde estamos parados. Ver hacia dónde queremos ir. Trabajar en pos del desarrollo y crecimiento deportivo e institucional. Pero no, nos peleamos con Boca, River, Racing, con todos. Se hizo y hace todo al revés de la lógica. Y a la larga esas consecuencias se pagan. De hecho, me pasó cuando tuve que recomponer la relación con Grondona, quien tenía mucho respeto por nuestro club, porque el Vasco Usandizaga no había firmado el contrato de Fútbol para Todos. Me llevó dos y año y medio ganarnos el respeto de nuevo”.

"Todos se van mal del club"

"Otro de los temas que preocupan es que casi todos los jugadores se van mal del club. Tenemos problemas con todos y eso no puede ser. Pasó con el Chelito Delgado, con Pinola, Larrondo, Nery Domínguez, Musto y hasta con Abreu. Ni hablar de Russo y Bauza, a quienes esta comisión echó con todo lo que le dieron y son para Central Miguel y el Patón. A eso le agrego que el plantel le hizo una huelga hace poco por el tema de los premios. Hay que tener respeto por las personas".

El Rifle está en Chile

Hernán Castellano mañana a las 9 será operado de un cáncer de próstata en la clínica Las Condes por el médico Raúl Valdevenito. “Estoy bien”, confesó el Rifle.