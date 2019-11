Nombres en pugna

Nuevo gobierno, danza de nombres para los cargos y nueva política pública. Ese parece ser el futuro inmediato en Deportes en la Nación y la provincia, a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuma el presidente electo Alberto Fernández. El destacado ex voleibolista y técnico Jon Uriarte o el diputado nacional Facundo Moyano o el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, o Claudio Morresi (quien ya ocupó el cargo por una década durante el kirchnerismo) suenan a nivel nacional. Alguno se podría hacer cargo de la repartición que dejaría de ser Agencia Nacional de Deportes (ADN), tal como convirtió por decreto el macrismo a la Secretaría de Deportes y se convertiría en Ministerio de Deportes y Turismo. También sonó hasta hace unas semanas el nombre de Daniel Scioli, pero luego el rumor se diluyó. Y en Santa Fe, se habla de la diputada nacional Claudia Giaccone, pasando por el ex integrante de la Confederación Argentina de Hockey Héctor Ceresola y hasta del ex directivo de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y ex funcionario reutemista Raúl Araya. Aunque todo está por verse.

En cambio, en la subsecretaría del municipio local no habrá variantes. Adrián Ghiglione mantendrá su cargo tal como lo anunció el intendente electo Pablo Javkin la semana pasada (él y el secretario de Salud Leonardo Caruana son los únicos que continuarán de la gestión de Mónica Fein). Eso sí, ahora el segundo sillón de Deportes municipal lo ocupará una mujer: María Noel Martino, la hija del Tata, ex técnico y jugador de Newell’s. Y mientras los rumores se accionan con marchas y contramarchas, desde antes de las Paso viene trabajando la Mesa Federal del Deporte, integrada por deportistas, ex deportistas, organizaciones atléticas, sociales y sindicales, entrenadores, profesores de educación física y especialistas en gestión deportiva. Todos trabajan con la comunidad diseñando propuestas federales y populares para ofrecerlas al próximo gobierno. A todos esos “comensales” se suma la Confederación Argentina de Deportes, la Unión Nacional de Clubes, la asociación de la Villa 31 "La nuestra fútbol femenino" y la Coordinadora de Hinchas. Y el trabajo continúa. El martes y miércoles de la semana próxima asistirán varios integrantes de la mesa a Concepción del Uruguay (Entre Ríos) convocados por un espacio político no partidario: "Redeportes".

¿Qué aspectos viene trabajando la mesa? "Varios", sostuvo en diálogo con Ovación el ex Puma y psicólogo Matías Dalla Fontana, colaborador del grupo Callao (integrado por profesionales y militantes encabezados por Alberto Fernández).

"Estos cuatro años de neoliberalismo fueron muy destructivos para el país en general y el deporte en particular, área que se puede mejorar mucho con sólo cumplir la ley. La máxima expresión mercantilista del gobierno de la Alianza Cambiemos fue la voluntad de convertir a los clubes en sociedades anónimas pero a eso hay que agregar el recorte de fondos y de becas. Nosotros discutimos criterios y líneas programáticas, no cargos", destacó Dalla Fontana.

Cuando habló de “cumplir la ley” refirió a la ley nacional del deporte 20.655 de 1974 (que se modificó en 2015 por la 27.202). "Es la que consolidó Perón y prevé un consejo que articule y decida políticas para que el ministro o los directores no hagan lo que se les ocurra. También es importante hacer valer los derechos formativos, no puede ser que los pibes se transfieran por cifras importantes y los clubes formadores no cobren nada", dijo el ex Puma.

Otro de los que aportó ideas a la mesa fue Víctor Lupo (titular del Movimiento Social del Deporte), quien también hace reclamos de orden normativos.

"En este tiempo no se cumplió la ley de clubes que solamente faltaba reglamentar. Cuatro años después vemos que buscaron el uso de los 300 millones de pesos presupuestados con un dólar a 14 pesos, ese dinero se malgastó durante la gestión Mac Allister con sus clubes amigos denunciados en la Justicia, no se cumplió la Asignación Universal del Deporte ni la ley del deporte nacional. El macrismo tuvo un altísimo presupuesto que no ejecutó. En 2016, el dinero del Enard y la Secretaría de Deportes ascendió a 140 millones de dólares: un presupuesto histórico. Y tres años después, un decreto cambia la secretaría por Agencia de Deportes. Sale Mac Allister junto a su subsecretario Orlando Moccagatta, procesado por el juez Lijo y embargado en 55 millones de pesos por incompatibilidad con la gestión pública al favorecer la venta de piletas de natación. En los Juegos Olímpicos de la Juventud, los amigos del poder se llevaron 75 millones de dólares, cuando el mismo Mauricio Macri dijo que los Juegos iban a costar 225 millones y costaron más de mil millones. Me llama la atención que ningún fiscal actúe, pero quiero recordar a dos periodistas que fallecieron este año y fueron vitales en la investigación: Ernesto Rodríguez y Germán Leza. Se habla de una conducción consensuada y el deporte tiene nombre y apellido: ley del deporte y el Consejo Nacional del Deporte, son las herramientas legales para hacer lo que quiere el nuevo presidente de la República", dijo Lupo.

Además de él se sientan a la mesa el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Rodolfo Paverini, y varias referentes feministas del deporte. Ya se pasó en limpio un paquete de reclamos para tener en cuenta los primeros cien días de gobierno: “Convocar al Consejo Federal del Deporte, declarar la emergencia de los clubes de barrio (muchos santafesinos repudiaron el subsidio que le dio el gobierno de la provincia al Jockey Club de Santa Fe para la luz de sus canchas de tenis cuando en los barrios las entidades se sostienen con trabajo ad honórem y no se pueden pagar las tarifas).

Piden “no vender el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), implementar con Salud un programa de seguimiento de vacunas y alimentación de niños y niñas, federalizar las finales de los Juegos Evita, que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) vuelva a ser administración independiente, capacitar a los dirigentes en violencia de género, detección de adicciones y abuso infantil y realizar un censo de infraestructura deportiva". Hay trabajo por delante.