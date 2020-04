La frase resonó con fuerza del otro lado del teléfono en medio del diálogo frontal que mantuvo Sebastián Peratta con Ovación. “Mi compromiso en esta etapa en Newell’s es hasta superar la situación delicada con los promedios. A partir de ahí veremos qué puede pasar. No sé todavía si voy a seguir”, reveló el Flaco sobre lo que puede ocurrir en el corto plazo respecto de su continuidad como director deportivo rojinegro.

Es un año electoral y en diciembre los socios irán a las urnas. ¿Al director deportivo le cambia algo este contexto?

No me voy a meter en política. El día uno que vine a Newell’s, en mi primera declaración cuando asumí el cargo dije que no me iba a meter en política y nunca lo hice. No lo voy a hacer ahora.

¿Vos querés seguir siendo el mánager de Newell’s?

Mi compromiso es hasta superar la situación límite y delicada con los promedios. A partir de ahí veremos qué puede pasar. Y no me pongo en un papel de protagonismo porque no lo hice nunca. Sí creo que se ha logrado algo, que se ha hecho crecer al club en una estructura que no la tenía, que se tomaron decisiones y que en todas las áreas se empezaron a ver los resultados. Para eso hubo que agachar la cabeza muchas veces y poner la otra mejilla y bancarse algunas cosas. Pero todo tiene un costo y no me planteo más que terminar este proceso con esta situación en esta temporada. Después que termine esta temporada, tanto si la dan por finalizada mañana o si se vuelve a jugar y culmina en junio como iba a suceder, es otro cantar y veremos en ese momento.

¿Es decir que no sabés todavía si vas a continuar?

No sé aún si voy a seguir. Mi compromiso es hasta poder terminar el trabajo que se inició y que Newell’s supere la encrucijada actual. Tal como fue en la época de Osella, Martino o Sensini, ahora el club había quedado en una situación compleja y mi meta era y es que la vuelva a superar. Cuando la supere, que estamos encaminados, será el punto final y luego veremos.

¿Punto final o punto y seguido?

Puede ser punto seguido también. Hoy mi mentalidad llega hasta cumplir el objetivo original y a partir de ahí es un escenario incierto. Acá no hay ningún enojo con nadie. No hay ningún problema con la dirigencia, los jugadores ni el cuerpo técnico. Estoy muy conforme y contento. Pero será una decisión personal.