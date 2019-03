A los 85' la hinchada gritó: "Movete canalla movete... hoy no podemos perder". Dos minutos después apareció Ledesma y Central no perdió. No merecía quedarse sin nada, aunque tampoco hizo demasiado para ganar. Apenas tuvo mejores situaciones. No creadas en base a buen juego. Tampoco haciéndole sentir la localía a un rival que llegó sediento de puntos y que se conformaba con empatar jugando al oportunismo. Y sumó un punto, apenas eso. En un 0 a 0 que le dejó poco y nada de positivo más allá de que es mientras intenta rearmarse tras la despedida de un técnico (Bauza) que dejó mucho para el club y la asunción de otro (Ferrari) que recién empieza. En un momento complicado porque los resultados sin victorias desde hace tiempo pesan mucho y, ni hablar, por la situación vivida apenas cuatro días atrás con la eliminación por penales de la Copa Argentina que ostentaba como último campeón aunque con empates al por mayor.

Y con igualar no alcanza. Y menos en el Gigante. No sirve para nada. Es que el hincha está cansado de no ganar. Aquellos dos triunfos al hilo en el torneo, ante Estudiantes y San Martín (SJ) ya quedaron muy lejos, fueron en Arroyito, pero después las puertas de casa se abrieron cuatro veces, en tres empates y una derrota, y sólo se escuchó un grito de gol.

Justamente no sacudir la red no es lo más preocupante sino la forma en la que lo busca el equipo. Ya sea con Bauza, también con Ferrari (ver página 5). Es que Central no tiene armado de jugadas de gol. Sí intenciones, oportunidades nacidas en empuje, creadas por arrestos individuales. Y más allá de que el Loncho dijo que en la segunda mitad crearon 6 ó 7 ocasiones de gol, fueron esporádicas, ante un rival débil y con remates de lejos que se encontraron con un arquero atento a responder. Nada que ver con aquel, tal vez espejismo, del partido con River.

La expectativa era ver, de arranque, a un Central comiéndose la cancha en pos de la victoria. Pero entró en el juego de Belgrano. Y en los 45' iniciales con tan poco de cada uno era clavado el 0 a 0. Central dependió de un par de intentos de Gil, sí del Colo, quien a la vez perdió muchas pelotas increíbles en el medio. Y como el canalla no tuvo en los volantes externos alternativas válidas de progresar ofensivamente le facilitó a Belgrano su tarea de animarse a algo más, sin arriesgar demasiado porque el empate le gustaba y no tiene con qué aspirar a más.

En la parte final algo cambió. Primero con más intención de protagonismo, como cuando Jonás Aguirre llegó bien parado al borde del área y con un par de remates hizo figura al arquero Rigamonti en atajadas a los 56' y 60'.

Y sobre todo se notó la diferencia cuando un muy lento Ortigoza dejó la cancha a los 62'.Desde ahí Rinaudo se paró mejor y el equipo lo aprovechó. Metió un par de pases buenos (al pibe Almada, que cabeceó a las manos del arquero, y para una palomita de Riaño que se fue cerca). Por la derecha apareció Vergara con apenas algo más de buenas intenciones y abrió la cancha que había cerrado Camacho. Y hasta Riaño volvió a acercarse al gol, aunque esta vez no fue Herrera el que le dijo tomá y hacelo. Tal vez por eso la pelota no entró.

El ir canalla también podía complicar dejando espacios para la contra pirata. Pasó. Pero ahí estuvo Ledesma para taparle bárbaro el remate de Gudiño con destino de gol y evitó que Central pudiera perder. Aunque no lo pudo ganar. Ni tratando de inventar un penal ni en el último intento de Jonás.





Aplausos al 10 y silbidos para el 15

El hincha dio su veredicto cuando el Loncho Ferrari decidió reemplazar a la vez a Néstor Ortigoza, a quien aplaudió pese a su muy bajo rendimiento, y a Washington Camacho, al que silbaron feo. Cuando se nombraron las formaciones el podio del reconocimiento fue para Germán Herrera, Jeremías Ledesma y Leo Gil, mientras que Camacho también fue el único reprobado.