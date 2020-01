No es prioridad la llegada de otro nueve

Antes del inicio de la Superliga Newell’s contrató a Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas, dos delanteros “interesantes” para el mercado argentino. El primero, que antes de llegar al Parque había bajado su rendimiento tras una lesión importante, tiene panorama y talento. El otro siempre fue opción para el banco pero en el cierre de su carrera mostró también el porqué de su vigencia. Tuvieron altibajos, es cierto, pero tampoco es para sustituirlos. Fueron importantes en la obtención de puntos valiosos, como los primeros en el caso del ex Estudiantes o en el partido clave ante Patronato, donde el ex Vélez convirtió su único tanto. No fueron jugadores ajenos a la propuesta ofensiva de Kudelka, que llegó a cumplir el objetivo del gol de otras múltiples maneras, sin depender tanto de un 9 clásico. En la muy buena nota de Rodolfo Parody del 28/12: “Goles quiere, goles tiene”, queda claro que ése no fue el problema. Francia fue campeón en Rusia sin que el 9 convirtiera. No es prioridad la llegada de otro, sino renovarles la confianza a los que tiene.