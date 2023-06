Newell's atraviesa una etapa de recambio de los nueve alternativos

Ninguno de los nueve que fueron una opción para reemplazar a Jorge Recalde durante el primer semestre del año parece que seguirán en el club. Ya se anunció el préstamo de Nazareno Funez a Atlético Rafaela. Genaro Rossi, titular el día del debut de Newell’s en la Liga Profesional, tampoco seguirá en el club. Y con respecto a Djorkaeff Reasco, con mucha mayor cantidad de minutos que los dos juveniles, la intención es que siga su carrera en Europa, según declaraciones de su representante. Esta sangría de los nueve alternativos es deliberada. El club entiende que es necesario un recambio y apuntalar a otros jóvenes de las inferiores, aunque no necesariamente vaya a apresurarse el proceso de formación de cada uno de ellos. Tampoco hay que descartar que se refuerce en esa posición

Gabriel Heinze siempre confió en Recalde para jugar de nueve, siendo que es mediapunta o volante y pese a que en varios partidos tuvo un flojo desempeño. Cuando el atacante no jugó la primera fecha de la liga, contra Platense (2-2), porque todavía no estaba en óptimas condiciones físicas, el DT le dio esa responsabilidad a Rossi. Lo reemplazó en el segundo tiempo y no lo volvió a hacer jugar más, llevándolo tres veces al banco en la liga y una en la Sudamericana.