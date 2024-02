Newell's visitará a Unión para seguir por la senda del éxito

Sobrio, ordenado, directo, contundente y con el toque distintivo de Ever Banega , el equipo rojinegro jugará para mantener el primer puesto de la zona B , que comparte con Godoy Cruz, en el inicio de dos semanas vertiginosas, exigentes física, futbolística y mentalmente, con cinco encuentros, incluido el amistoso con Inter Miami y cuyo periplo culminará el domingo 25 de febrero con el clásico en el Coloso.

Newell’s se encuentra capacitado para complicar a los dirigidos por el Kily González , explotando las bandas. Si por derecha Armando Méndez sube con la actitud de costumbre y May exige, y si por izquierda Brian Aguirre driblea y Angelo Martino trepa y mete centros, la lepra resolverá dos cuestiones: tendrá diversos recursos ofensivos para inquietar y obligará a los laterales volantes rivales, Federico Vera y el exNewell’s Bruno Pittón, a preocuparse por defender y en menor medida a sumarse al ataque.

No es seguro que todos los mencionados de la lepra sean titulares, considerando que Larriera habló de posibles recambios a partir de la seguidilla de partidos que se vendrán. Pero no aparenta que, al menos en la cancha del tate, que vaya a realizar una rotación, al menos no en cantidad. Y si es que aparece alguna que otra modificación, la posibilidad de hacerse fuerte por los costados seguirá siendo una opción interesante.

El manejo de la pelota, de pases y asistencias de los pies de Banega están garantizados. Falta que otros se involucren con mayor frecuencia en la elaboración, para mejorar la generación de juego, algo planteado por el mismo Larriera una vez consumada la victoria sobre Belgrano. Es una tarea que, en lo particular, tiene pendiente Franco Díaz, quien dio indicios de que es capaz para hacerlo.

Todas son correcciones que, de concretarse, resultarán beneficiosas para Juan Ignacio Ramírez, atento ante la mínima ocasión que se le presente para convertir. Su presentación, con dos goles en tres encuentros, resultó auspiciosa, considerando que la incorporación de un nueve era prioritaria.

De buen ánimo y conservando la mesura, tal cual el planteo de su entrenador, Newell’s buscará un nuevo triunfo para mantenerse en lo alto de las posiciones, en el inicio de dos semanas vibrantes y sin descanso.