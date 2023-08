Newell's, una genialidad y esfuerzo para vencer a Lanús

En ventaja, le favoreció al conjunto rojinegro que el grana mirase todo el tiempo el arco de Hoyos. Tuvo los espacios para contraatacar y aumentar. Pero no los supo explotar. Falló el circuito ofensivo. Aguirre y Sordo no desequilibraron por afuera. Recalde pasó desapercibido. Sforza no acompañó. Martino se soltó poco. Un par de desbordes de Méndez, uno de los cuales culminó con un tiro al primer palo que sacó Aguerre, fue lo poco que produjo el local en ataque.