Newell's Old Boys: ultimátum de Astore a los alemanes por Nicolás Castro

El traspaso de Nicolás Castro al fútbol alemán ingresó en una nebulosa. Esto no quiere decir que la operación esté caída ni mucho menos, pero lo cierto es que en los últimos días se frenó y ahora hay gran incertidumbre sobre su concreción. Newell’s le concedió al Eintracht Frankfurt 72 horas de plazo para que cumpla con el acuerdo alcanzado para desprenderse del diez y si los teutones no lo respetan serán demandados ante Fifa por los del Parque.

El propio presidente de Newell’s, Ignacio Astore, explicó en detalle la situación: “No digo que la operación no esté hecha, pero tampoco digo que esté hecha. Ellos mandaron una propuesta formal y Newell’s contestó en tiempo y forma. Hoy (ayer por la tarde) me llamó la gente que lo maneja a Nico en Alemania y me pidieron 72 horas más. En caso de que no se consume la operación nosotros iniciaremos acciones legales contra el club alemán y decidirá la Fifa, ya tenemos asesoría legal en este sentido”.