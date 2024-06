Newell's: "Tenemos que trazar objetivos terrenales", dijo el Gallego Méndez

Ese gesto evidenció el rol trascendental de Michaloutsos al momento de la elección de Méndez como nuevo DT.

Gallego3.jpeg

Méndez confió que conoce muy bien la relevancia de Newell’s. “Es un club muy importante, tiene una historia muy rica y por acá pasaron grandes entrenadores y grandes jugadores. Por eso nos animamos, porque para nosotros como cuerpo técnico es un gran desafío”, expresó.

“Vengo con muchas ganas, y sabiendo todo lo que representa este club”, comentó el entrenador, en el inicio de la exposición.

Al momento de contar por qué decidió rumbear para el Parque, el Gallego no dudó y lo exhibió desde el principio de la rueda de prensa. “Como entrenadores, nos fijamos siempre en los proyectos deportivos del club donde vamos. Históricamente Newell’s siempre sacó muchos jugadores y pasaron muy buenos entrenadores. Y cuando uno elige toma en cuenta esas cuestiones. Por eso elegimos Newell’s”.

Y profundizó: “Me gustó la propuesta de Newell’s. Cuando apareció esta chance se me despertaron muchas cosas muy positivas, cosas que me gustan y me hacen bien. Es un desafío muy importante en este momento mío, de mi carrera, y del club”.

Sobre el bajón individual y colectivo que atraviesa el plantel, confió que “el equipo arrancó bien la temporada y después los resultados no se fueron dando y se cayó. Eso se notó, claramente, en el partido con Instituto. Tenemos que trabajar ahí”.

En relación a los primeros entrenamientos, Méndez apuntó que “estamos haciendo una evaluación de todo el plantel, que es interna. Queda claro que hay que traer refuerzos, pero también hay buen material para poder trabajar, creo que hay equipo. Pero primero hay que empezar a levantar en lo anímico y en lo futbolístico. A eso vinimos. No tenemos dudas de que se puede y que hay con qué”.

Gallego2.jpeg

Sobre la política de utilización de valores de la cantera, el DT contó que vio el partido semifinal de reserva entre Newell’s y Vélez y estableció algunas comparaciones con el Fortín, club donde estuvo antes de llegar a la Lepra. “Tanto Newell’s como Vélez son equipos formadores. Pero, tengo en claro que a los jugadores jóvenes hace falta respaldarlos con futbolistas más grandes y líderes. En la Argentina los clubes se sostienen con juveniles”, sentenció.

Al momento de trazar metas, el entrenador se mostró sereno y cauto. “Nuestro objetivo primero es empezar a repuntar, y desde ese repunte después veremos hacia dónde podemos apuntar. Lo primero, lo más importante ahora, es levantar. Uno siempre quiere estar en zona de copas, pero primero hay que levantar. En los torneos largos, los equipos grandes, con más recursos y plantel, tienen más chances. Nosotros tenemos que apuntar a objetivos terrenales, lo que nosotros entendemos que podemos llegar a alcanzar”.