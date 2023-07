Newell's sigue mal afuera y pronunció el declive en Santiago del Estero

Inferiores AFA: Central tuvo una buena jornada y Newell's no pudo ganar ningún partido

No es poca cosa la posición que ocupa en la tabla de la liga, 13º entre 28 equipos. En reiteradas ocasiones la conducción del club habló del objetivo de ingresar todos los años a una copa internacional. Se mencionó que Newell’s, por historia, es lo menos que se merece. Hoy está afuera de todo. No logra ni el pasaje a la Sudamericana ni a la Libertadores. Es cierto que no está muy lejos y todavía queda medio año para intentarlo. También que el equipo tiene constantes altibajos y la serie de resultados durante este semestre, al fin y al cabo es la consecuencia de un rendimiento, irregular. Más pobre todavía cuando sale de Rosario. La performance rojinegra en la Sudamericana en otros países es meritorio de por sí, con tres victorias en igual cantidad de salidas, pero esto merece otro análisis.