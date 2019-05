La pasividad en Newell’s es tan llamativa que conduce a que existe una definición. A que hay un guiño más que concreto de que Gabriel Heinze finalmente será el entrenador encargado de lograr la permanencia del rojinegro en primera división. El ambiente dirigencial transmite cierta tranquilidad en este punto más que importante, más allá de que desde otro sector antagónico de la misma CD apunte hacia otro conductor. Sí, cosas que suceden y seguirán sucediendo en los clubes del fútbol argentino donde cada uno tiene sus ideas y/o intereses particulares. Lo cierto y tal como lo adelantó Ovación tiempo atrás el elegido es el Gringo, quien “será aguardado todo el tiempo que sea necesario”. Y precisamente el ex defensor esta noche definirá su continuidad o no en la Copa Superliga cuando se enfrente con Boca en el partido revancha de cuartos de final.

No es en encuentro más en el mundo leproso. Hay una especial atención, no por los clubes en cuestión sino para que Heinze comience a definir lo que será de su futuro. Si logrará ser seducido para que permanezca en Liniers o finalmente, como le aseguraron a este medio diversas fuentes alejadas de la CD, pega la vuelta para volver a Newell’s, pero en este caso como entrenador. Obviamente que si hoy los velezanos quedan eliminados no habría una resolución inmediata de parte del Gringo y seguramente lleve algunos días más. Aunque la determinación es “esperar con paciencia que defina lo que hará. Hay total optimismo en que se cumplirá el deseo de casi todos los leprosos”, insistieron una vez más fuentes ligadas a la rojinegra.

Si Heinze da el “sí” como todos pretenden, la espera no habrá sido en vano. Es el DT que reúne todas las condiciones necesarias para afrontar el desafío que se vendrá y el único con el total consenso de la gente. A tal punto que “elegir otro apellido sería un grave error político, más aún con las expectativas que se generaron en torno a este tema en etapa de resolución”.

Es cierto que internamente hubo algunas voces disidentes que apuntaron a otro conductor y que estuvo en Newell’s (el nombre en cuestión negó una y otra vez contacto alguno). Y precisamente ese apellido “generó una discusión importante (por no decir intensa) entre los directivos que apuestan por Heinze y otro que quiso instalar” al ex técnico leproso.

Heinze es un técnico “motivador, serio, prioriza las inferiores y que puede atraer posibles jugadores que arriben al club como refuerzos”. Y, a la vez, cuenta con la bendición de Gerardo Martino, de acuerdo a lo que insisten los que siguen de cerca esta etapa de espera. También, es verdad, es un cuerpo técnico importante y que implicará una inversión desde lo económico. Y cuando se habla de dinero enseguida aparece la figura del juez Fabián Bellizia, quien conduce el paraguas judicial, y la siguiente pregunta: ¿aprobaría la contratación? “El okey estará. Newell’s se juega cosas muy importantes y no hay lugar para las equivocaciones”.