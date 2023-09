Newell's se quedó sin nada porque Racing marcó rápido el 2 a 1 final

Martirena marcó el 2 a 1 a los 52 minutos del complemento. Racing no se durmió tras el empate de la Lepra y terminó celebrando una gran victoria.

La alegría le duró muy poco a Newell's . El equipo de Gabriel Heinze no pudo disfrutar casi nada el gol de May. Es que cinco minutos después apareció Gastón Martirena para cerrar el partido con un 2 a 1 favorable al dueño de casa. Con este gran triunfo, la Academia pasó a liderar en soledad la zona B con 11 puntos.

Cuando parecía que la victoria quedaba en casa, Guillermo May apareció como un rayo y, con un cabezazo, pudo decretar el 1 a 1 cuando transcurrían 47 minutos del complemento. El delantero uruguayo aprovechó una dudosa salida del arquero local Arias.

"Este es el equipo que me gusta ver", dijo Heinze pese a la derrota

Una triangulación perfecta. Roger Martínez jugó con Juanfer Quintero, quien vio a Jonathan Gómez. Y Gomito no tuvo piedad cuando recibió el balón, Definió sin dudar ante la mirada de Lucas Hoyos. Racing se puso en ventaja a los 26 minutos por un ex Central.

LO EMPATÓ NEWELL´S: May ganó de cabeza ante una salida muy lejos de Arias y puso el 1-1 de la Lepra contra Racing en la #CopaDeLaLiga . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/1eVZ5WQu47

Se encendieron las alarmas en Newell's. Brian Aguirre debió ser reemplazado por Marcos Portillo a los 12 minutos del complemento por acusar una dolencia muscular en el isquiotibial derecho. El atacante siguió el encuentro desde el banco de suplentes con hielo en la zona afectada.

Newell's no la pasa bien en Avellaneda. Lucas Hoyos cometió un yerro al entregarle la pelota a Nardoni, quien no pudo terminar la jugada. La Lepra se ve superado en defensa.

Racing buscó más, pero no pudo demostrarlo en la red leprosa. La primera mitad terminó como empezó. Gabriel Heinze deberá reajustar la última línea si es que no quiere que su equipo termine siendo vulnerado por un representativo de Avellaneda que, pese a haber tenido la posesión de la pelota no supo hacer la real diferencia.

El partido muestra dos defensas que ofrecen pocas garantías. Juanfer Quintero casi expone a la Newell's, aunque su remate pasó cerca del palo derecho de Lucas Hoyos. Racing sigue mostrando mejores credenciales, pese a que Cristian Ferreyra tuvo su chance.

Cuanto estaba por cumplirse el primer cuarto hora, Newell's dio señales de estar despierto. Lo hizo mediante un disparo del delantero Jorge Recalde, que no pudo dar en el objetivo. Sin embargo, para la Lepra fue positivo poder ganar terreno y generar una buena chance en ofensiva ante el dominio inicial de Racing,

Newell's no la pasa bien de movida. Racing salió como una tromba a buscar el partido. Tal es así que a los cuatro minutos Hauche casi manda al demonio a la Lepra, pero el arquero Hoyos logró desactivar el remate del delantero. La defensa leprosa se repliega en pos de no sucumbir ante el dominio del dueño de casa, que maneja la pelota a su antojo.

Newell's ya visita a Racing en Avellaneda con el objetivo de volverse con los tres puntos en pos de ratificar su gran inicio en la Copa de la Liga. El equipo comandado por Gabriel Heinze tratará de imponer su estilo vertiginoso ante un elenco albiceleste que también se caracteriza por ser intenso. El que se quede con el triunfo quedará como líder solitario de la zona B, ya que por el momento la cima está en manos de Defensa y Justicia, que venció este miércoles a Tigre 2 a 0.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNewells%2Fstatus%2F1704633523393397215&partner=&hide_thread=false Equipo confirmado



Así va #Newells para visitar a Racing desde las 21 en Avellaneda.



VAMOS pic.twitter.com/7B597fVeWR — Newell’s Old Boys (@Newells) September 20, 2023