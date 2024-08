Newell's se prepara para la Copa Argentina con un regreso más que esperado

Uno de los regresos más esperados este miércoles, a las 19, en el estadio de San Nicolás, es el de Armando Méndez, quien sufrió una lesión muscular ante San Lorenzo el último 27 de julio en el Nuevo Gasómetro, que no le permitió estar a disposición frente a Estudiantes, Central y Racing. El lateral derecho trabajó fuerte junto a los preparados físicos en doble turno los últimos diez días y estará a disposición del Gallego Méndez frente al Ferroviario.

Newell's: asoma difícil que Ever Banega llegue a San Nicolás

Pero no todo es color de rosa para el entrenador rojinegro, ya que no podrá contar con su emblema y capitán, Ever Banega. El enganche, quien sufrió una lesión en la previa del clásico rosarino, decidió jugar igual y dicha lesión terminó agravando el cuadro. La vuelta de Éver sería recién en dos o tres semanas.