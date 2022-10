Facundo Sava levantó anímica y futbolísticamente a Patronato, aunque igual no pudo evitar el descenso.

La cabeza tiene tanta importancia como los pies. Es el pensamiento de Facundo Sava, uno de los candidatos a dirigir a Newell’s en la próxima temporada. En pocos días, según manifestó el presidente Ignacio Astore, se conocerá el nuevo entrenador y si el elegido es el actual DT de Patronato, ya descendido pero en las semifinales de la Copa Argentina. El Colorado, que tendría decidido no renovar con el club de Paraná, le atribuye una gran importancia a la cuestión psíquica. Psicólogo social, vuelca al fútbol todo su conocimiento sobre el tema, acompañado por un preparador físico, Santiago Montanari, con una misma línea de pensamiento.

La psicología en el fútbol se fue abriendo paso con los años, no exenta de dificultadas. Los prejuicios, que todavía perduran, le fueron y siguen poniendo piedras a esta ciencia social. Sava lo sabe, aunque es consciente que significa una herramienta clave. “Si la mente no está predispuesta, si el ánimo no es el mejor, si el jugador se acostumbró a perder, es muy difícil mejorar el rendimiento en la cancha”, manifestó en alguna oportunidad, con una misma línea de pensamiento.