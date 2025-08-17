La Capital | Ovación | Newell's

En vivo: Newell's cometió su primer error defensivo y ahora empata 1 a 1 con Defensa y Justicia

Newell's juega este domingo desde las 14 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela donde perdió los siete partidos que disputó.

17 de agosto 2025 · 14:40hs
El colombiano Jherson Mosquera anotó el primer tanto de Newells en el Tito Tomaghello.

El colombiano Jherson Mosquera anotó el primer tanto de Newell's en el Tito Tomaghello.
Newells en la previa del clásico se mide con Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Newell's en la previa del clásico se mide con Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Newells se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia.

Newell's se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia.
Cristian Fabbiani viene haciendo bien las cosas en Newells y hoy busca otro triunfo.

Cristian Fabbiani viene haciendo bien las cosas en Newell's y hoy busca otro triunfo.

Newell's y Defensa y Justicia igualan 1 a 1 en Florencio Varela. Newell's abrió la cuenta con gol de Jherson Mosquera a los 18' y César Pérez igualó para el equipo local a los 37'. El árbitro de este partido es Daniel Zamora, quien está acompañado por Salomé Di Iorio en Var.

PT 18' Jherson Mosquera mete el primer gol leproso en la historia en Florencio Varela

PT 37' César Pérez pone el 1 a 1 para el equipo local.

Estadísticas Defensa y Justicia vs Newell's

Formaciones

En vivo: Newell's cometió su primer error defensivo y ahora empata 1 a 1 con Defensa y Justicia

En vivo: Newell's cometió su primer error defensivo y ahora empata 1 a 1 con Defensa y Justicia

En vivo: Newell's cometió su primer error defensivo y ahora empata 1 a 1 con Defensa y Justicia

