La Capital | Ovación | Newell's

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

La Lepra enfrentará al Halcón con un equipo alternativo, preservando jugadores para el clásico rosarino. En esta nota los detalles y estadísticas del encuentro

16 de agosto 2025 · 08:55hs
Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Newell's visita a Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello por la 5ª fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Halcón y la Lepra de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Defensa y Justicia y Newell's será este domingo 17 de agosto, desde las 14.30, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello con el arbitraje principal de Daniel Zamora, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

Dónde ver Defensa y Justicia vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Halcón y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (34).png
El último enfrentamiento entre ambos fue victoria 1-0 de Defensa y Justicia frente a Newell's en el Coloso.

El último enfrentamiento entre ambos fue victoria 1-0 de Defensa y Justicia frente a Newell's en el Coloso.

>> Leer más: Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Posibles formaciones de Defensa y Justicia y Newell's

Defensa y Justicia: El entrenador Mariano Soso aun no dio indicios del once titular del Halcón.

Newell's: Barlasina; Mosquera, Salcedo, Noguera, Luca Sosa y Tabares; Fernández Figueira e Iñíguez; Vlentino Acuña, Chiaverano y Franco Orozco.

Embed

Noticias relacionadas
Las máximas exponentes del fútbol femenino de Rosario jugaron de visitante.

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newell's y Central en sus visitas a Ferro y River

Belgrano, el próximo rival de Newells en la Copa Argentina, solo empató con Aldosivi en Mar del Plata.

Cómo le fue al próximo rival de Newell's en la Copa Argentina en el arranque de la quinta fecha del Clausura

El defensor paraguayo Saúl Salcedo fue indultado y reaparecerá en la formación titular de Newells.

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Es probable que Cristian Fabbiani haya armado el esquema que utilizó en Salta pensando en el clásico de Newells ante Central. 

Newell's, con tres centrales: Fabbiani ensayó el esquema que posiblemente usará en el clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Lo último

La provincia sancionó a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

La provincia sancionó a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

La provincia sancionó a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Se trata de empleados de varios ministerios y del Iapos. Uno renunció a sus funciones y otro ya fue apartado, mientras evalúan las sanciones del resto

La provincia sancionó a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
La Ciudad

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Más departamentos en alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más departamentos en alquiler Rosario: las unidades por fuera del valor del mercado quedan vacías

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería
La Región

Fray Luis Beltrán: un muerto y un herido tras explotar un compresor en una herrería

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Mauro Icardi ya tiene decidido en qué equipo seguirá su carrera a partir de mediados de 2026

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newells y Central a los torneos de AFA

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Central Córdoba no tiene margen de error y debe ganar para seguir teniendo aspiraciones

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Rugby: Los Pumas reciben a los All Blacks con la idea de saldar su única deuda

Policiales
Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

La Ciudad
La provincia sancionó a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

La provincia sancionó a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

Arroyo Ludueña: Aguas Santafesinas tuvo que reparar una estación elevadora que volcaba líquidos cloacales

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro
LA REGION

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Por Tomás Barrandeguy

la ciudad

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Milei inauguró la campaña con una particular frase: La Matanza es seis veces más insegura que Rosario
Política

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria
Policiales

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"