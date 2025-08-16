Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura La Lepra enfrentará al Halcón con un equipo alternativo, preservando jugadores para el clásico rosarino. En esta nota los detalles y estadísticas del encuentro 16 de agosto 2025 · 08:55hs

Newell's visita a Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello por la 5ª fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Halcón y la Lepra de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Newell's El partido correspondiente a la Zona A entre Defensa y Justicia y Newell's será este domingo 17 de agosto, desde las 14.30, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello con el arbitraje principal de Daniel Zamora, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

Dónde ver Defensa y Justicia vs. Newell's La transmisión del encuentro entre el Halcón y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (34).png El último enfrentamiento entre ambos fue victoria 1-0 de Defensa y Justicia frente a Newell's en el Coloso. Leo Vincenti / La Capital >> Leer más: Newell's recibió una pésima noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

Posibles formaciones de Defensa y Justicia y Newell's Defensa y Justicia: El entrenador Mariano Soso aun no dio indicios del once titular del Halcón. Newell's: Barlasina; Mosquera, Salcedo, Noguera, Luca Sosa y Tabares; Fernández Figueira e Iñíguez; Vlentino Acuña, Chiaverano y Franco Orozco. Embed