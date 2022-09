Newell's: Pablo Pérez y tres cambios más para visitar a Unión

El regreso de Pérez estaba previsto para la fecha pasada y no fue posible por el fallecimiento del padre. Esta noche jugará desde el inicio, tras el esguince de rodilla que lo mantuvo afuera de las canchas por espacio de un mes.

La idea es que cumpla la función de doble cinco, siendo socio de Juan Sforza, que se desenvuelve mejor con Pérez que cuando lo hace con Julián Fernández, justamente quien en esta ocasión irá al banco de suplentes.

La calidad de Pablo Pérez es irremplazable y su presencia le da un salto de calidad al equipo rojinegro, entre otras cuestiones, para el manejo de la pelota y la distribución.

La misma mejoría que se espera que tenga Newell’s con la vuelta de Sordo, ante los inconvenientes que evidenció el equipo para convertir. Sordo superó la distensión muscular y jugará por Aguirre, que sufrió esa misma lesión en la rodilla en el último partido y faltará hoy y, como mínimo, también contra Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Y hay más variantes. Juan Garro le dejará el puesto a Armando Méndez. El uruguayo, en principio, jugaría de volante derecho. Hay que ver cómo se adapta a esta función porque no es lo mismo pasar por sorpresa al ataque llegando desde atrás, como marcador de punta, que arrancando desde más adelante y con un volante rival cerca suyo para interceptarlo.

Sobre su mismo lateral, a sus espaldas, estará Jacob. En el partido pasado jugó Velázquez de lateral derecho y defeccionó. No se sintió nada cómodo en esa función. Ahora pasará a la zaga, pero no de primer marcador central, donde mejor se desenvuelve, sino de segundo central, debido a que se optó por cuidar a Ditta por el desgaste que traía.

Si bien no hay precisiones del dibujo táctico que implementará Coria, en principio modificará el 4-2-3-1 por el 4-4-1-1, siendo el enlace Cristian Ferreira.

Los jugadores que desde anoche concentraron en Santa Fe, aparte de los titulares, son: Ramiro Macagno, Facundo Mansilla, Marco Campagnaro, Julián Fernández, Marcos Portillo (tras una distensión), Marcelo Esponda, Balzi, Garro, Genaro Rossi, Luciano Cingolani y Francisco González.

Reasco no viajó

Djorkaeff Reasco no formó parte de la delegación que después de la merienda del jueves se fue en micro hacia Santa Fe. El delantero llegó ayer mismo de Europa, donde el seleccionado de Ecuador jugó dos amistosos, y se prefirió que no concentre debido al trajín que le demandó el viaje. Estará el martes, contra Arsenal.

Resolver la falta de gol

Es común escuchar a los entrenadores mencionar que no es una preocupación no convertir, o convertir poco, si por el contrario se generen las situaciones de peligro. Pero a Newell’s le ocurren ambas cosas. En los dos últimos partidos no solamente no anotó. Tampoco creó jugadas de riesgo. Son las cuestiones a mejorar para que crezca la chance de un triunfo.

La victoria sobre Aldosivi por 2 a 1 en Mar del Plata fue en la última presentación que Newell’s la metió en el arco rival. Desde el segundo gol, de Juan Manuel García, la lepra no volvió gritar. Perdió 1 a 0 con Sarmiento en el Coloso e Independiente en Avellaneda.

El último partido fue alarmante la fragilidad ofensiva. No tuvo juego, apenas unos pocos desbordes de Brian Aguirre y le faltó enjundia para tratar de aproximarse cuando ya estaba en desventaja. Tampoco sacó provecho de la pelota detenida. Son aspectos a mejorar. Lo positivo es que regresará Sordo, el que más anotó de la lepra en el torneo, con 4 tantos.