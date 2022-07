La cifra que desembolsaría Genk es parecida a la que se venía manejando en las negociaciones que el club el Parque había llevado adelante con Eintracht Frankfurt.

Esa venta frustrada de Castro al club alemán desconcertó a la dirigencia rojinegra y al propio jugador, considerando que existió un ofrecimiento concreto de parte de Eintracht Frankfurt, que después se echó atrás. La aparición de Genk reabrió la chance de que el mediocampista emigre y que ingrese dinero a la siempre necesitada tesorería rojinegra.

Genk enfocó la mirada en Castro ante la necesidad de reemplazar al noruego Kristian Thorstvedt, de 23 años, a punto de ser vendido a Sassuolo de Italia en 10 millones de euros. La pegada del creativo de Newell’s es una de las cosas que más los sedujo.

Castro venía entrenando con el plantel de Javier Sanguinetti y fue al banco en los dos últimos partidos, contra Patronato (2-2) y Platense (1-1) sin ingresar en ninguno. Previamente no participó de otros tres encuentros, con la intención de preservarlo, porque se descontaba su venta a Eintracht Frankfurt, que al final desistió de llevarlo al asegurarse la incorporación de Mario Gotze, el verdugo del seleccionado argentino en la final del Mundial de Brasil 2014.

No le resultó sencillo a Castro asimilar que no se dio la chance de irse a jugar al fútbol alemán. Hasta la propia dirigencia deslizó que había que tratar de que no se caiga anímicamente. Ahora se le presenta una nueva ocasión para continuar su carrera en Europa.

Castro debutó en Newell’s en 2019 y jugó 51 partidos, entre el torneo local (47), la Copa Argentina (1) y la Copa Sudamericana (3). Convirtió 9 goles, varios de ellos con remates desde afuera del área. La calidad de su pegada es una de sus virtudes y que acaparó la atención de Genk, a punto de convertirse en su nuevo club.

Por ahora Panchito se queda

Francisco González no pudo ocultar las lágrimas cuando fue reemplazado contra Patronato. Pensó que era su último partido con la camiseta de Newell's, a partir del interés de Ferencvaros de Hungría por contratarlo. Los días fueron pasando y el extremo volvió a jugar con Newell’s, frente a Platense. A esta altura, la venta se encuentra frenada, aunque todavía le queda margen al club europeo para acercar una propuesta.

Desde Ferencvaros hablaron con el jugador y le manifestaron el interés de incorporarlo. También tuvieron contactos con Newell’s. En principio, los términos de la operación serían de un millón 300 mil euros por la venta del 70 % del pase.

El club húngaro estuvo siguiendo el rendimiento del futbolista y pensó en sumarlo a sus filas. Pero hasta acá no realizó ninguna propuesta concreta.

En principio, los tiempos que manejan son otros a los del fútbol argentino. Hasta agosto inclusive es el plazo con el que cuentan para sumar refuerzos.

Por el momento, Ferencvaros está jugando el torneo húngaro y el miércoles disputará la revancha de la ronda clasificatoria a la Champions League.