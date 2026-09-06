El héroe de Newell's: "Por suerte entró el Colo Ramírez, que nos conocemos mucho y vino el gol"

Matías Cóccaro marcó el gol del empate de Newell's en el adicional y evitó otro derrota en el clásico ante un Central que parecía que lo tenía. Y elogió a su asistente

Todo Newell's encima de Matias Cóccaro. El Colo Ramírez es uno de ellos.

El gol del empate de Newell's fue una obra de suspenso, que culminó un minuto después con la convalidación. Recién ahí se desató el festejo de Matías Cóccaro y el resto y hubo que esperar otros minutos adicionales para valorar aún más el empate en el clásico . Y el Zorro lo primero que hizo fue elogiar al Colo Ramírez , que lo asistió.

"Planteamos un partido para ir a buscar el triunfo y no se nos dio", dijo el Zorro. "Siempre supe que estaba habilitado, así que estaba tranquilo. Mucha bronca, porque venimos a ganarlo".

"No hay que sacarle mérito al rival, hicieron un buen partido. Hay que ser objetivo, nos costó tener la pelota en el primer tiempo, encontraron el gol en una pelota quieta. Y en el segundo tiempo buscamos por todos lados, ellos se defendieron bien".

"Por suerte entró el Colo, Nos conocemos bastante y me la dejó para que hiciera el gol", elogió Cóccaro al 99 leproso.

"Nosotros venimos a ganar el partido. Es un clásico hermoso, a nivel mundial sabemos lo que genera con la previa, con todo lo que genera. A la salida del club la gente hizo algo increíble, nunca lo viví. Que se queden tranquilos que dimos todo y le pedimos disculpas por no darles el triunfo".