Franco Ibarra: "Hay errores que en Central no podemos cometer" El volante dijo que el Canalla perdió dos puntos al igualar 1 a 1 con Newell's en el Gigante. "Hicimos todo para ganar", sostuvo 6 de septiembre 2026 · 17:05hs

Celina Mutti Lovera Franco Ibarra intenta quedarse con la pelota ante Franco Escobar. El volante siente que Central perdió dos puntos en el Gigante.

Central tuvo todo para quedarse con el clásico ante Newell's, pero una jugada aislada en el final le permitió al equipo del Parque llegar al empate. El final mostró a los canallas muy golpeados y a los rojinegros festejando como si hubiesen ganado.

El Canalla se puso en ventaja cuando se moría el primer tiempo a través de un golazo de Gastón Ávila a la salida de un corner, pero Newell's llegó al empate a través de Matías Cóccaro cuando ya se jugaba el tiempo adicional de la segunda etapa.

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Que dijo Franco Ibarra Apenas terminó el partido, Franco Ibarra habló sobre lo que había pasado. "Sentimos que perdimos dos puntos, así que estamos con mucha bronca", dijo. Y añadió: "Hicimos todo para ganar, menajemos el partido, pero en una jugada aislada ellos encontraron el gol".

Para el volante, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en Central a lo largo de la temporada, la igualdad llegó por un detalle. "Hay errores que no podemos cometer", dijo sin especificar a qué se refería, y remató: "Este tipo de partidos se definen así, por detalles. No podemos permitirnos que nos pase".