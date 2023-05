Newell's: Heinze cuidó para la copa y el equipo fue una sombra

Además Gustavo Velázquez, que se recuperó de una dolencia en el hombro, no ingresó ni un minuto. Y no viajó Armando Méndez, por decisión táctica. Así la apuesta de mover las fichas de entrada no funcionó y Newell’s fue un equipo confundido con la pelota, flojo en las coberturas defensivas y totalmente inofensivo a la hora de acelerar. Un combo que no podía terminar de otra manera que con una derrota, que no fue tan clara en el resultado como sí en el desarrollo.