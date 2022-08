La infracción que recibió Garro en la segunda etapa y que obligó a su reemplazo por Francisco González le causó un traumatismo que no garantiza que vaya a estar en el Coloso. Las dos conquistas que anotó, en el partido que significó su vuelta a la titularidad, le abrieron la puerta para seguir entre los once. Claro que todo quedó condicionado a si mejora. Para el extremo comienza una cuenta contrarreloj.

Argentino juega con el karma de no ganar de local en la Primera D

En tanto, el esguince de rodilla izquierda que padece Pablo Pérez desde la fecha pasada frente a Atlético Tucumán no solo lo privó de ser convocado para la Copa Argentina sino que pone muy en duda que vaya a jugar frente al conjunto de Sergio Rondina. Su reemplazante contra Aldosivi fue Guillermo Balzi, autor del primer gol rojinegro contra el tiburón. Todo indica que seguirá entre los titulares.

Otro interrogante es la condición física de Juanchón García. Ingresó en la segunda etapa ante el conjunto marplatense y debió retirarse apenas un cuarto de hora después por una molestia en el aductor. No se descarta que sea una lesión muscular. Si bien falta confirmación, está descartado para el domingo. Genaro Rossi fue el centrodelantero titular contra Aldosivi y, aunque tuvo un desempeño discreto, es candidato a continuar. Otro para el puesto es Nazareno Funez, pero aparece como segunda opción. En tanto, Djorkaeff Reasco no es nueve para el DT sino mediapunta. Y además no le está dando muchos minutos.

>> Leer más: Las virtudes de Morales

Debido a los problemas que tiene Newell’s para la generación, seguirá lamentando la ausencia de Cristian Ferreira, al menos por las expectativas que despierta más que por lo que mostró hasta ahora. Es que apenas disputó media hora, ante Patronato, y una lesión en la fascia plantar derecha lo marginó. Entrena diferenciado y lo positivo es que intensifica los trabajos, al igual que Macagno.

Nuevas obras

Newell’s informó sobre el inicio de obras en el Centro Jorge Griffa, que incluyen la construcción del gimnasio para la reserva, nueva iluminación en las canchas 3 y 7, nuevo tapial perimetral en el extremo norte del predio y renovación del sistema lumínico y los trabajos de pintura en los sectores destinados a las juveniles.