Newell's despertó tarde, no le sirvió la reacción y se vino sin nada de Florencio Varela

Newell's dejó pasar más de un tiempo para atacar con decisión y la reacción no le alcanzó para al menos igualar, ante un Defensa y Justicia que acertó un tiro libre y no mucho más.

La reacción de Newell’s se demoró más de un tiempo. Y encima resultó ineficaz para evitar la victoria de Defensa y Justicia, por la cual hizo muy pocos méritos. Es que apenas por la efectividad en un tiro libre dejó al conjunto rojinegro sin nada. Amarga entonces por donde se la mira esta caída para la lepra en Florencio Varela. Que termina siendo un paso atrás en este ciclo de Gabriel Heinze que recién comienza. Ni más ni menos que eso. Para no hacer drama, pero para tomar nota. Porque regalar puntos de esta manera es frustrante.

Y eso que las primeras aproximaciones fueron de Newell’s. Y de enorme riesgo, aprovechando las dudas del fondo local. Apenas a segundos del inicio del partido, Iván Gómez se anticipó, cortó en tres cuartos de cancha y el remate de Portillo, no del todo preciso y tampoco potente, quedó en las manos de Unsain. La siguiente desinteligencia del halcón de Varela fue en un tiro de esquina lanzado por Sordo. Velázquez apareció muy solo en el área y el cabezazo fue interceptado por el exarquero rojinegro.

Defensa y Justicia no inquietaba. Uvita Fernández, movedizo, retrocedía y trataba de generar algo. Cerca del área rojinegra no podía nada. Velázquez no lo dejaba. Hoyos permanecía tranquilo. Hasta la innecesaria falta de Mosquera a Solari cerca de la medialuna. Kevin Gutiérrez la acarició en el tiro libre y la puso arriba, inalcanzable para el uno rojinegro.