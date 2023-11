Newell's depende de sí mismo para meterse en los playoffs

Newell’s depende de sí mismo en la Copa de la Liga para aspirar a meterse en los playoffs de los cuartos de final. Es cierto que el rojinegro no llega en plenitud futbolística ni en un momento inspirado del ciclo de Gabriel Heinze, pero esto no le impide soñar en grande para lo que viene y tratar de cerrar el año lo mejor posible. La realidad es que la lepra si logra puntaje perfecto, es decir, si suma nueve puntos sobre nueve en disputa, no deberá estar atento a ninguna cancha ajena ni a ningún resultado puntual de sus adversarios directos. Y esto no es un dato menor. Claro que lo principal será que el equipo del Gringo haga su trabajo, recomponga la imagen y se anime a ir por todo.