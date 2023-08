Newell's: "con Heinze la intensidad no se negocia", dijo Schott

Augusto Schott ya gira en la órbita del mundo Newell's. "Es un paso muy importante en mi corta carrera. Ante la posibilidad de venir acá no lo dudé", dijo.

Augusto Schott , otro de los refuerzos leprosos de cara a la Copa de la Liga, donde Newell’s debutará el lunes recibiendo a Central Córdoba de Santiago del Estero, expresó sus primeras sensaciones como jugador rojinegro. Avisó que “estoy a disposición, a la par del grupo, entrenando normal, si el DT lo dispone para jugar”. Y enfatizó que “es un paso muy importante en mi corta carrera. Newell’s es un club muy grande. Ante la posibilidad de venir acá no lo dudé ni un segundo por lo grande que es el club, por la exigencia, por el entrenador, por la forma de juego. Me siento identificado con todo y esta es la respuesta por lo que estoy acá”.

¿Qué le podés brindar al club? “Primero que nada buena predisposición estando dónde me toque. Ya desde estas primeras semanas de adaptación a la forma de jugar, a lo que pide el entrenador, a los compañeros también, siempre estando al ciento por ciento en todo. A partir de allí empezar a crecer a medida de lo que se necesite en el equipo”, destacó.

En tanto, al ser consultado sobre si podía jugar de lateral por izquierda, indicó que: “lo he hecho, pero eso depende del entrenador. Me tocó hacerlo en primera división en algunas circunstancias puntuales, no es que lo haga naturalmente. Pero son decisiones del DT”.