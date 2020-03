En los últimos tiempos muchos informes estadísticos se hicieron sobre la pobre cosecha de Newell's cada vez que salía a jugar afuera del Coloso. Esta situación dio un giro de 180 grados en los últimos tiempos ya que el equipo dirigido por Frank Kudelka en los últimos seis partidos ganó 2 y empató 4 en condición de visitante.

Después de perder 1 a 0 ante Argentinos en La Paternal el 25 de noviembre de 2019, por la 14ª fecha de la Superliga, Newell's cosechó dos triunfos y cuatro empates afuera de Rosario.

Esta racha positiva se inició el 7 de diciembre pasado contra Atlético Tucumán. Fue 2 a 2, con goles de Maxi Rodríguez, de penal, y de Luis Leal. Luego, el 13 de diciembre, en un partido pendiente de la segunda fecha, los rojinegros se hicieron fuertes en Avellaneda y derrotaron 3 a 2 a Independiente, con gritos de Angelo Gabrielli, Fabricio Fontanini y Maxi Rodríguez.

En 2020 no conoce lo que es la derrota jugando afuera del Marcelo Bielsa. Tuvo tres empates 1 a 1: Arsenal (Maxi, de penal), Lanús y Racing (ambos con tantos de Seastián Palacios). El último domingo venció en Santiago del Estero a Central Córdoba por 2 a 1 (Leal y Nani en contra). No es un dato menor que hacía 6 años que Newell's no tenía una racha tan positiva como visitante. La última vez fue en 2014. Se inició en la última fecha del Final 2014 cuando igualó 1 a 1 con Lanús (gol de Alexis Castro), siendo Ricardo Lunari como DT.

Prosiguió en los primeros cinco partidos que Newell's actuó como visitante con Gustavo Raggio como entrenador en el torneo 2014: Boca 1-0 (Mauricio Tevez), Atlético de Rafaela 3-2 (Maxi Rodríguez, Leandro Fernández y Adrián Bastía, en contra), Vélez 0-0, Racing 1-1 (Scocco) y Quilmes 1-1 (Maxi Rodríguez).

Esta serie se cortó el 19 de octubre de 2014 ante Rosario Central 0-2 en el Gigante de Arroyito.

Vale destacar que en sus últimas 20 salidas, desde el 3-0 en Tucumán ante San Martín, con goles de Francisco Fydriszewski (2) y Alexis Rodríguez y Héctor Bidoglio como DT, Newell's ganó 5 partidos, empató 10 y perdió 5. Es decir que obtuvo 25 puntos sobre 60, el 42 por ciento de los puntos.

Un número muy superior a los 25 partidos que jugó como visitante antes de esa victoria en Tucumán del 7 de diciembre de 2018. Sólo logró una victoria (3-1 a River en el Monumental, con Llop como DT), 4 empates y 20 derrotas. Es decir que logró sólo 7 puntos sobre 75. Fue el 9 por ciento de efectividad.