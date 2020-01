Cuando la necesidad impone sumar, empatar no está mal. Aunque la pretensión de ganar no sea correspondida. Pero cuando el resultado es la conclusión de lo producido, la conformidad irrumpe. Por eso sin dudas que Newell's trajo un punto de Sarandí que no es poco. Más cuando el juego estuvo lejos de lo pretendido. Y mucho más de lo anhelado por los rojinegros.

Newell's volvió al ruedo. Con los mismos jugadores. Con idénticas cualidades y similares falencias. Con la búsqueda del gol a través del juego aéreo y padeciendo los problemas defensivos en el retroceso.

Sí, el Newell's de Kudelka siguió con su habitual pragmatismo pero también con esos lapsos de intrascendencia que provocan zozobra.

El modelo 2020 es igual al del 2019. La falta de incorporaciones no le dieron el salto de calidad esperado a Newell's. Por lo que el entrenador tendrá que seguir procurando un mejor ensamble.

El mismo Newell's tiene en Maximiliano Rodríguez al futbolista que puede generar esa jugada diferente. Pero también el equipo sigue con la intrascendencia ofensiva de los habituales titulares.

El partido estuvo atravesado por dos búsquedas bien diferenciadas. Porque mientras Arsenal pugnaba por articular el juego, abriendo hacia los laterales y desde allí desequilibrar, Newell's intentaba llegar hasta el arquero Sappa con menos escalas, apostando al simplismo de saltar líneas. En esa puja de intentos, el trámite se estacionaba en el espacio del equilibrio.

Mientras los de Frank Kudelka dependían en demasía de algún toque de distinción de Maxi Rodríguez para generar la sorpresa, los de Sergio Rondina tenían en Giménez y Juan Manuel García a la usina de la energía futbolística que dirige el entrenador de Sarandí.

Estilos diferentes

Desde el inicio Newell's y Arsenal intentaron hacerse del balón para desarrollar con la posesión métodos diferentes. Los rojinegros pugnaban por llegar rápido al arco de Sappa, mientras que los locales procuraban más elaboración para poner en riesgo a Aguerre.

Los centros a Lema eran una forma en la que insistía el equipo de Kudelka, mientras que los de Rondina buscaban a través de la habilidad de García.

Y la articulación del juego local encontró el primer dividendo cuando luego de unos pases entre Giménez y García, abrieron hacia la derecha para la subida de Torrent, quien con un zapatazo tremendo metió la pelota en el ángulo del arco de Aguerrre. Golazo.

Tras la conquista local, el partido ingresó en el territorio de las imprecisiones.

La Fiera

Newell's seguía intentando llegar al gol en cada jugada de pelota parada. Leal tomó un rebote y hizo rebotar la pelota en el arquero. Luego Gentiletti estrelló un cabezazo en el travesaño. Hasta que llegó un remate de Maxi y pegó en la mano de Sbuttoni.

El penal lo convirtió la Fiera a los 43 y así alcanzó la igualdad.

Arsenal tuvo el segundo porque agarró mal parado a Newell's, que repitió errores en el retroceso, y cuando Giménez dejó habilitado a García, el remate del futbolista de Sarandí rebotó en el brazo de Gentiletti, pero como lo tenía pegado al cuerpo Penel no cobró penal ante el reclamo de los locales.

El complemento siguió con la misma fisonomía, con los locales intentando jugar y los rojinegros tratando de llegar rápido para desnivelar.

Sistema de reparto

Cualquier error podría derivar en la ruptura de la paridad. Y fue una mala salida del arquero Sappa la que desencadenó una chance clara para Newell's, porque capturó Maxi Rodríguez para iniciar una jugada que tuvo el final en Leal, pero quien no pudo convertir a los 60'.

El calor, el agotamiento y las imprecisiones comenzaron a persuadir a los entrenadores de que el empate al fin y al cabo no era un mal resultado para los objetivos compartidos, ese que impone el promedio. Por eso al final Kudelka y Rondina se dieron la mano. Con un punto para cada uno. Que no es poco.

Arsenal: Sappa; Torrent, Carabajal, Sbuttoni y Papa; Soraire (77' Méndez), Piovi, Alvarez Suárez; Giménez; J.M. García (81' Soñora) y Cérica (66' Rescaldani). DT: Sergio Rondina.

Newell's: Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo; Moreno (90' Denis Rodríguez), J. Fernández y Formica (84' Cabrera); Leal (69' Rivero), Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

Gol: 25' Torrent (A), 43' Maxi Rodríguez (NOB), de penal.

Estadio: Julio H. Grondona.

Arbitro: Ariel Penel

TV: Fox Sports Premium