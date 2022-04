Newell's aguarda expectante por la evolución de Lema

Lema empezó la semana con un entrenamiento diferenciado y no existe certeza de que vaya a estar el viernes contra Patronato. El cuerpo técnico lo evaluará.

Por estas horas, la atención de Newell’s gira alrededor de la condición física de Cristian Lema . El zaguero se perdió los últimos dos partidos por un desgarro en el aductor medio izquierdo y la expectativa que hay es que se encuentre en óptimas condiciones físicas para reaparecer contra Patronato el viernes 15 de abril. Su figura tiene importancia no solo por su desempeño en la defensa sino por lo que representa para el grupo. El lunes realizó trabajos diferenciados y distintas fuentes del club indicaron que todavía está en duda su participación en el Coloso. Pero no se encuentra descartado, ni mucho menos, y se lo evaluará en estos días para saber cómo responde y si puede reaparecer.

La presencia de Lema no es una cuestión menor. Es un baluarte defensivo y dejó el equipo luego de cumplir una buena actuación contra Central. Su reemplazante desde ese momento, el paraguayo Gustavo Velázquez, nunca se terminó de afirmar en la zaga y el flojo rendimiento del último partido, sumado a la derrota del equipo, llevó de inmediato a pensar en Lema y en si tendría chances de volver a la siguiente fecha.

Este lunes por la mañana, Lema cumplió tareas diferenciadas, al igual que Iván Arboleda, que se desgarró en el cuádriceps derecho unos días antes del clásico. La rutina que llevó adelante el zaguero puede ser un indicio de que ya está descartado para el compromiso ante Patronato. Pero, como bien se encargaron de aclarar fuentes consultadas, no es novedad que el zaguero cumpla ese tipo de trabajos en el inicio de una semana y que luego intensifique el entrenamiento.

Según lo planificado, Lema no participó en los ejercicios reducidos que este lunes realizó el plantel, sin los titulares, en la primera práctica de la semana. Los once que jugaron desde el principio frente a Unión, en tanto, cumplieron una tarea regenerativa muy liviana y este martes se exigirán al máximo, apuntando al encuentro del viernes. Será un día clave para conocer si Lema se suma al resto de los compañeros y si no muestra ninguna secuela del tiempo que permaneció entrenando aparte.

La seguidilla de partidos de Newell’s es un tema que seguramente Sanguinetti también evaluará para decidir lo que hace con Lema. Es que luego del enfrentamiento contra Patronato, el miércoles 20 de abril será el turno de recibir a Banfield. Y después visitará Racing, el 24 del mismo mes, y se medirá con San Lorenzo, el 27, si bien falta confirmación oficial. Es decir que en el posible lapso de 12 días disputará cuatro partidos y no tiene sentido exigirlo a Lema antes de lo previsto si es que no se encuentra bien.

En todo caso, si el marcador central es examinado en la semana y se considera que no está en plenitud para retornar contra Patronato, podría hacerlo frente a Banfield. Siendo así, Velázquez continuaría el viernes en la zaga junto a Willer Ditta. Una variante que ensayó en ocasiones Sanguinetti fue con Ditta y Facundo Mansilla como la pareja de zagueros, pero la sensación es que no le terminó de convencer. Tampoco que el primer marcador central sea Diego Calcaterra, cuya única participación en este equipo fue de volante central y el sábado no fue convocado para preservarlo por haber sufrido un traumatismo de cráneo.

Lema o Velázquez asoma como la gran incógnita de la formación rojinegra para la 10ª fecha. Es que en su estadía en el Parque, Sanguinetti se caracterizó por mantener una misma formación o realizar cambios muy puntuales. Y no existe por ahora ningún indicio que vaya a pasar lo contrario, aunque Reasco dejó una buena impresión contra Unión.

El único que a lo mejor aparece además en la consideración del entrenador para ingresar entre los once es Leonel Vangioni, que volvió la fecha pasada tras la distensión, pero no jugó. En tanto, Jerónimo Cacciabue ya tiene el alta desde la semana y será evaluado al igual que Lema, pero en el mejor de los casos se sentará en el banco.

El DT tendrá entonces que definir si recurre a alguno de estos experimentados del plantel, Lema y Vangioni, o a alguno de los dos, para corregir el funcionamiento del equipo y así consigue mantener intacto la esperanza de clasificar a los cuartos de final.

Portillo renovó hasta 2025

El mediocampista Marcos Portillo renovó este lunes su contrato con Newell’s hasta diciembre de 2025, según informó el club del Parque. Portillo, de 22 años, prolongó el vínculo que había firmado en noviembre pasado hasta junio de 2024. El volante jugó cuatro partidos con la lepra, todos en el segundo tiempo, ante San Lorenzo (2-3) el torneo pasado y contra Talleres (2-1), Central (1-0) y Platense (3-1) en el actual.