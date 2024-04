NBA: falló un tiro a propósito para que los hinchas del equipo rival ganaran pollo frito

Olha isso kkkkkkkkkkkk



A torcida do Clippers ganha frango frito de graça se o adversário errar os 2 lances livres.



O Boban errou o primeiro, no segundo viu do que se tratava e errou propositalmente kkkkkkkkkk



Ainda disse que queria também kkkkkkkk



pic.twitter.com/cCzWSmolVF