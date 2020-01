Modelo para ir a Avellaneda

Restan varios días para pisar el infierno de Avellaneda. No obstante, los canallas ya están con el chip puesto en Independiente. Cocca asumirá la segunda contienda de lo que va del año con una baja confirmada: la de Novaretti. Todo indica que acudirá a Cristian González para suplir al ex Belgrano (ver aparte) y que incluirá por primera vez a Damián Martínez en el lateral derecho. De ser así, habrá que ver a quién sacará para reacomodar la defensa. Si a Almada o a Colazo. El resto, de no mediar imprevistos, será el mismo que salió a recibir a Huracán el pasado viernes en el Gigante. La probable formación auriazul estaría integrada por Ledesma; D. Martínez, C. González, Brítez y Colazo o Almada; Rinaudo y Ojeda; Rius, Zabala y Gamba; Ruben.

Rivas, 15 días afuera

Según informó el cuerpo médico de Central, Leonel Rivas padece una "lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda". Tiene 15 días de recuperación.