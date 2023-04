Miguel Russo: un especialista ante Newell's en cualquier club

El actual entrenador canalla no solamente está invicto ante los rojinegros en los clásicos sino que tiene una buena racha ante la lepra dirigiendo en otros equipos

Miguel Ángel Russo, quien el domingo cuando se jugó el clásico cumplió 67 años, ya tiene un lugar importante no solo en la historia del partido donde se juega un campeonato dentro del campeonato, sino en el corazón del hincha de Central. No solo porque es en la actualidad el tercer entrenador con más cotejos en la historia del club o por el invicto que tiene como DT en los clásicos. También, por esas cuestiones del folklore del fútbol, ocupa un pedestal en el corazón del pueblo canalla debido a esa particular gran racha positiva que tiene enfrentando a Newell’s dirigiendo a otros clubes.