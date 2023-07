Miguel Russo: "No hay que echarle la culpa a los demás"

Miguel Russo se mostró preciso a la hora de brindar las declaraciones tras la derrota de Central en el Nuevo Gasómetro. “En esto hay que mejorar. Nos duele perder, no nos gusta”, expresó el entrenador canalla en rueda de prensa. Sobre el gol de San Lorenzo , que llegó luego de un lateral a favor del elenco de Arroyito que no fue sancionado por el juez Fernando Echenique, dijo: “No hay que echarle la culpa a los demás. Las excusas no sirven”.

“En la entrada del segundo tiempo no agarró el gol. Sabíamos que iba a ser un partido trabado, difícil. El rival siempre termina defendiendo con siete defensores. No es una crítica sino que tiene su forma de jugar y lo valoro”, apuntó Miguel Russo .

Con respecto al porqué no puede ganar de visitante, ya que Central solo ganó una vez (ante Huracán el 20 de marzo), el entrenador auriazul dijo: “a la mayoría les cuesta, no solo a nosotros. Hay que mejorar, nos duele perder pero hay que recuperarse porque jugamos pronto”.

El gol de San Lorenzo llegó luego de varios toques en ofensiva, pero también de un lateral no sancionado para Central. “Estaba sobre la línea, creo que el lateral era para nosotros pero ya está. Tenemos que saber resolver estos tipos de situaciones nosotros, y no enojarnos”, describió Russo.

Luego le apuntó al juez sin necesidad de ser directo. “A Ortiz ya lo había echado ante Sarmiento y por eso el cambio. No quería correr el riesgo otra vez. En esto hay que saber jugar y no echarle la culpa a los demás. Los réferis pueden tener una mala noche, y nosotros tenemos que estar por encima de eso y estar preparados si se cobra algo mal. Igual, buscar las excusas no sirve. Soy el primero que no busca excusas”, abundó.

El DT también se refirió a la inesperada baja del defensor Carlos Quintana. “Tuvo una línea fiebre anoche (por el viernes) y estaba muy debilitado. Se está recuperando y seguramente lo tendremos de vuelta el miércoles”, confirmó de manera segura.

A la hora de hablar del posible traspaso de Luca Martínez Dupuy a Juárez de México, el entrenador abrió el paraguas. “No sé absolutamente nada. Esperaremos que las cosas terminen. Además, eso, normalmente lo informa el club”, expresó el entrenador. “Soy muy realista en esto. Hasta que no está realizado, no digo nada. Central tiene que tener alguna venta, pero veremos que las cosas se solucionen de la mejor manera”, cerró.