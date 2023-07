Miguel Russo: "Más allá de los errores, tuvimos virtudes"

Miguel Russo arrancó con un sistema táctico y como vio que Central no inquietaba lo modificó en el complemento.

Miguel Russo brindó su versión una vez consumado el empate sin goles ante Estudiantes. El entrenador de Central dijo que "más allá de los errores, tuvimos virtudes" . Luego resaltó que "merecimos algo más". La realidad marca que el canalla acopió el cuarto partido sin poder ganar. No obstante, el DT optó por resaltar la campaña que viene haciendo el elenco platense. "De los últimos 21 partidos solo perdió uno con todo lo que eso significa" , acotó en conferencia.

Miguel Ángel Russo: "No hay que echarle la culpa a los demás"

A Central le falta poco y no definió mucho

El entrenador de Arroyito también justificó el porqué solo hizo tres cambios este miércoles ante el pincha. Expuso que no fue porque tiene un plantel corto "sino porque que era necesario eso. Hay algunos jugadores que vienen jugando con mucho desgaste . Por eso estoy contento con quienes entraron, ya que lo hicieron bien. Hay que seguir buscando y mejorando".

"Tenemos muchos chicos y hay que llevarlos de a poco. Y en eso me tomo todo el tiempo habido y por haber porque hay que ir buscándole el punto de equilibrio. No son la salvación", clamó un firme Russo a la hora de respaldar a los juveniles. "Hay que mejorar muchísimas cosas, entre los chicos y el resto. Todos tenemos que buscar más sabiendo las situaciones y formas", apuntó.

A la hora de hablar de la gente y el reclamo por mejorar, el entrenador fue al hueso. "Está bárbaro que nos exijan, pero respeto mucho la campaña que está haciendo Central, a pesar de que en algunos momentos no jugamos como algunos quieren", certificó para luego redoblar la apuesta al resaltar que "mantener la continuidad en el fútbol argentino es muy difícil".

Luego detalló porqué decidió incluir al juvenil atacante Fabricio Oviedo en la zona del mediocampo y no de lleno junto a Alejo Veliz: "No son situaciones fáciles. Jugó en Chile ante Argentinos y contra Tigre. Luego lo hizo en reserva. Es un chico que estamos formando", dijo. "Con el partido de hoy tiene cuatro partidos. Le tengo, no solo a Oviedo, sino mucha paciencia a los chicos. Y ante una línea de cinco (como le puso Estudiantes) por ese lado encajaba bien", amplió.

Otro que estuvo en el argumento defensivo de Miguel Russo fue Ignacio Malcorra, quien no solo erró un penal este miércoles sino además agudizó su flojo andar entre los titulares. Pero para el DT, el 10 "es inteligente y nos viene dando muchísimos resultados. Siempre respondió. Es uno de los puntales del equipo, al menos para mí. La idea es respaldarlo siempre", cerró tras el 0 a 0 en el Gigante.