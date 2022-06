Miguel Russo fue contundente al ser consultado sobre la llegada de Tevez a Central

"Le deseo lo mejor a él y Central. Espero que le vaya muy bien. Lo único que no me gusta es que llega en un momento muy difícil, muy político, con elecciones", reflexionó el técnico

Miguel Angel Russo cumplirá su ciclo a fin de mes como director técnico del Al-Nassr en Arabia Saudita para regresar al país , y durante una entrevista con TyC Sports se refirió a la llegada de Carlos Tevez como nuevo conductor de Central . "Primero le deseo lo mejor. Espero que le vaya muy bien. Lo único que no me gusta es que llega en un momento muy difícil, muy político, con elecciones" , reflexionó el entrenador, quien es un referente en el club de Arroyito .

También Russo aludió al aspecto futbolístico. "Hay una cantidad de chicos, algunos con mucho futuro, pero hay que sostenerlos", sentenció con respecto al desafío que tendrá Tevez en Central.

El ex entrenador canalla, quien conoce muy bien a Carlos Tevez porque lo dirigió en su última etapa como futbolista y logró no sólo reivindicarlo sino también que conquistaron la Copa Maradona y el campeonato argentino, analizó que "Carlitos primero deberá acomodarse a la ciudad, a todo ya que en Rosario se vive y respira fútbol, es algo que no lo tenés en ningún otro lugar".

En función del vínculo que mantuvieron en la última etapa en Boca, Russo fue consultado sobre cómo cree que jugará un equipo de Tevez. "Creo que cada uno tiene su idea de juego, su forma. Sé que es un mundo nuevo. Una cosa es cómo uno siente el fútbol y otra es explicárselo a 25 personas, de qué manera", analizó.

"Tiene chicos, Central siempre los tiene, y va a descubrir muchos más. En eso espero lo mejor, que se desarrolle bien. Tiene una gran espalda atrás por su carrera como futbolista, tuvo grandes entrenadores. Ahora queda en él. Si esto te gusta, lo llevás adelante. Pero es con amor. Uno desea lo mejor para él y para Central, porque van a ir de la mano", añadió.

En cuanto a su futuro, ya que Russo siempre es vinculado a Central por las experiencias compartidas, afirmó que su semestre en Arabia concluye a fin de mes, con un balance muy positivo ya que tomó a Al-Nassr a mitad de tabla y a dos fechas del final del torneo está clasificando para la Copa Asia de clubes (como si fuese la Copa Libertadores), "con casi un 80% de productividad", contó muy satisfecho.

También el entrenador comentó las complicaciones que presenta clima en aquella región, ya que debido a las elevadas temperaturas en esta época deben trabajar de noche, además de las diferencias culturales que imponen un período de adaptación para nada sencillo. "Después del último partido vuelvo a la Argentina en el primer vuelo", concluyó Russo, dando a entender lo que añora retornar.