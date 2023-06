Miguel Russo, entre "erramos mucho" y el mercado de pases

Miguel Russo hizo eje en dos temas que son de sumo interés en la comunidad de Central en la actualidad. Se refirió al rendimiento canalla en cancha con una frase que ya mencionó en otras ocasiones. “Erramos mucho con los volantes. Sin la pelota no se juega” , dijo en conferencia de prensa tras el 1 a 1 frente a Colón. Y el otro punto que más esperaban los hinchas radica en el mercado de pases. El entrenador no dio cantidad ni puestos a cubrir, pero dejó sentado que “si hay que retocar, no son grandes cosas”, en clara referencia a que la mayoría del plantel “tiene contrato hasta diciembre”.

Russo no quedó conforme con el rendimiento exhibido en la zona de los mediocampistas. De hecho, afirmó que “siempre hay cosas para corregir, como el pase en el medio. Erramos mucho con los volantes y eso que tenemos juego con Giaccone, Campaz y Malcorra. Erramos muchas pelotas fáciles. Esto es simple, sin la pelota no se juega”.

Al torneo le restan seis fechas para que se baje el telón. Central está haciendo una campaña más que destacada. No obstante, el técnico dejó sentado cuál es el objetivo deportivo a corto plazo. “La idea es llegar lo más alto posible. También jugar de la misma forma, es decir, de local como visitante. Buscaremos seguir mejorando con calma”, añadió.

A la hora de hablar del mercado de pases que se avecina, Miguel Russo arrancó con una sonrisa el prólogo. “Primero me deben decir cuánta plata hay para gastar, que es lo más difícil, ja”, confesó. Luego se puso más serio y declaró: “Hay que tener calma. Lo bueno es que todos tienen contrato hasta fin de año”.

Y agregó: “La gestión del club es buena y hay que ver quién se podría ir y quién no. Vamos con mucha calma y tranquilidad. Siempre estamos buscando alternativas porque no es fácil ponerse esta camiseta. No es simple. Lo importante es que si tenemos que retocar, no son grandes cosas”, en referencia a los puestos a cubrir. Claro que antes de contratar a algún jugador, Central deberá cumplir con las obligaciones de cancelar las inhibiciones que pesa sobre el club. Aunque en breve la comisión directiva estará comunicando, posiblemente mediante una conferencia de prensa, que logró cerrar los diferentes acuerdos con los acreedores ya que tiene casi todas las gestiones avanzadas.