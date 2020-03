Miguel Barbieri: "Esperar para ver a la familia"

Miguel Barbieri(Jugador de Tijuana): Estoy en México y la situación está como en Argentina a nivel de infectados, pero no se tomaron las medidas drásticas como lo hicieron allá. Lo único que se cortó fue el trabajo innecesario y las clases. Hay muchísima gente que está haciendo cuarentena por su parte, pero hay muchos otros que siguen saliendo. Está un poco dividida la cuestión. Lo que sí, ya hubo varios muertos y los infectados van creciendo porque la gente está en las calles. El fútbol sí está parado por completo porque los dueños de los clubes no quieren saber nada con entrar, con que haya contactos. Ellos sí tomaron medidas más drásticas y esto pinta para largo. Se está hablando como primera fecha mediados o fines de mayo o si no directamente en junio, que es lo más probable, por eso no nos queda otra que esperar hasta ese momento para volver al país y estar con la familia, que es lo más triste de la cuestión. Igual entiendo que es algo a nivel mundial. En mi caso en particular estoy con mi hermano y tratamos de pasarla de la mejor manera. Tratamos de apoyarnos el uno al otro. En el mismo complejo estoy con Alexis Castro y nos mantenemos entrenando en casa, pero siempre con los cuidados necesarios.