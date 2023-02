Noche perfecta para la patria futbolera: Messi y una gala de diez con tinte albiceleste

Argentina se erigió en el primer país en conquistar cuatro premios The Best en un mismo año: Messi como mejor jugador, el Dibu Martínez mejor arquero y Scaloni, mejor entrenador. La comunidad argentina, la mejor hinchada

Messi recibió el premio The Best en manos del presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

Noche perfecta para la patria futbolera. Argentina tuvo luz propia en París . Eclipsó al mundo a la hora de la entrega de los premios The Best . La enorme comunidad de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) quedó rendida a los pies de la bandera albiceleste tras la consagración en el Mundial de Qatar. Cuatro galardones de cuatro nominaciones. Póker de ases con acento bien de acá. Bien criollo. Este lunes fue una jornada tan histórica como emotiva . El rey Lionel Messi se quedó con la corona de mejor jugador. Emiliano “Dibu” Martínez también fue condecorado como el mejor arquero. Mientras que el pujatense Lionel Scaloni fue distinguido como mejor entrenador. El plus es que el rosarino Tula recibió la estatuilla en representación de los argentinos , ganadores de la mejor afición. Una gala de 10 en toda su expresión, con etiqueta de la ciudad natal del crack mundial, quien sigue haciendo historia al andar.

Lo de Argentina en esta edición de la entrega de los The Best fue sublime. Monumental. Marcó un hito como país al ganar cuatro premios en un mismo año. Lo de Leo Messi no sorprendió. El rosarino más famoso de la modernidad se llevó bajo el brazo el galardón mayor, tal como lo hizo en 2019. De yapa, sumó un nuevo trofeo para su recargada vitrina. Pero la cosecha no se detendrá.