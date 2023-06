Messi y su reflexión tras ser campeón del mundo: "Aprendí que no sólo se trata de ganar"

"No quería quedarme con la sensación de que habían pasado las oportunidades y yo no las había aprovechado o intentado. Conseguí todo a nivel clubes y sabía que ganar algo con la selección iba a ser especial", remarcó el astro en otro tramo del documental que tiene una duración de poco más de ocho minutos y se puede ver en el canal de Adidas en YouTube.

"Ahora, casi al final de mi carrera, terminar siendo campeón de todo es algo que estoy disfrutando muchísimo", completó el siete veces ganador del Balón de Oro.

ALTA EN EL CIELO | THE STORY OF MESSI AND ARGENTINA’S HOMECOMING AFTER HISTORIC 2022 WORLD CUP WIN.