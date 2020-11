Leo Messi dedica su gol vs Osassuna a Maradona 29/11/2020

El homenaje de Messi a Diego fue conmovedor. Porque ambos jugaron en Barcelona y además vistieron la rojinegra. Leo de pibe y Maradona cuando el club del Parque le abrió la puerta para que vuelva a sentirse feliz en una cancha y pueda relanzar su carrera antes del Mundial de 1994.

Pero Leo también le rindió un sentido tributo futbolístico a Diego. Porque clavó un golazo en el ángulo izquierdo cruzando el remate de zurda desde afuera del área. Un gol similar pero en plano contrario al que hizo Maradona para Newell’s en el amistoso ante Emelec el 7 de octubre de 1993 en el Parque, cuando incrustó el balón en el ángulo derecho, pero con un tiro perfecto de derecha. Entonces hubo de parte de Messi una doble analogía para con Diego. Usó su misma camiseta y firmó un golazo con sello maradoniano.

Pero hay más. El último gol de Diego en mundiales fue ante Grecia en Estados Unidos 1994. Y también fue un remate al ángulo de zurda desde la puerta del área. Este anecdótico gol de Messi en la victoria 4 a 0 ante Osasuna fue simbólico desde todo punto de vista y entró en la galería de los grandes recuerdos que dieron la vuelta al mundo para decirle gracias totales al Pelusa de Villa Fiorito.

Tras inflar la red, Messi primero saludó a sus compañeros y ya sabía perfectamente lo que debía hacer. Esperó estar en soledad y le mostró al mundo su amor por Diego y su fanatismo por Newell’s.

https://twitter.com/CANOBoficial/status/1333114695537004544 Los más grandes de la historia, vestidos de #Newells para el mundo entero.



❤️ pic.twitter.com/BnAGx7GE6J — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020

Maradona lo dirigió a Leo en el Mundial de Sudáfrica 2010 y siempre lo apadrinó con afecto, incluso ante algunas críticas despiadadas de que no rendía igual en la selección que el Barça. Diego siempre deseó que Leo alce la copa mundial como él lo hizo en México 1986. Y la Pulga, con otro perfil personal, todavía es el líder de la selección argentina que buscará que el Mundial de Qatar 2022 sea el de la consagración con la albiceleste.

Leo gambeteó el protocolo

También es valorable que Messi se haya animado a romper los moldes en un fútbol actual que está atado al negocio de las publicidades exclusivas y los derechos comerciales. Que haya gambeteado los protocolos y se plante para darle un sentido homenaje a Maradona. Ya que si hubo alguien especialista en alterar lo establecido fue el propio Diego, por ello también se aplaude el gesto de Leo.

Sin embargo, Messi no se escapó al reglamento ni al árbitro Mateu Lahoz, quien le mostró la tarjeta amarilla, aplicando el artículo 91 del código disciplinario. A pesar de lo emotivo que fue todo, la multa que se establece por quitarse la camiseta es de 3.000 euros. Una locura que sería ridículo se aplique.

Un tributo en el que Messi no se olvidó de su origen. De Rosario, del parque Independencia, de la pelota, de Newell’s. Y sin levantar la voz le gritó al mundo: “Hasta siempre Diego”. Desde ahora más que nunca la pelota no se mancha y Messi tampoco. No es frecuente que la Pulga demuestre sus sentimientos para el afuera. Ayer, vaya si lo hizo. Todo el planeta vio que Maradona y Newell’s son sus dos pasiones. Que es un maradoniano y un leproso de ley.