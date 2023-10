Messi dijo que no conoce al futbolista que lo escupió, pero una foto lo desmiente

"No sé quién es este chico, pero no quiero darle importancia", dijo el crack rosarino. Luego, apareció una foto suya con el agresor, Antonio Sanabria.

messi.jpg Las cámaras de la transmisión televisiva captaron el momento en el que Lionel Messi fue víctima de la agresión de Antonio Sanabria.

"La verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que me habían escupido, no sé ni quién es, no sé quién es este chico (por Sanabria). No lo vi, pero tampoco le quiero dar importancia sino ahora van a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido. Mejor dejarlo ahí", sostuvo la Pulga a la hora de las declaraciones y al ser consultado sobre lo sucedido a los 85'.