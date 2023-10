1 Lucas Hoyos 4,5 – Sacó mal varias veces y no otorgó seguridad. Tampoco estuvo certero con los pies cuando fue requerido.

25 Gustavo Velázquez 5 – Se estacionó por derecha en una línea de tres que no otorgó garantías. Aportó cabezazo en el área rival.

42 Guillermo Ortiz 4,5– Sigue siendo un factor de multiplicación de dudas en el fondo. No transmite confianza y esta fue otra presentación que lo demuestra.

26 Ramiro Sordo 3 – Heinze lo puso de lateral volante por derecha y no cumplió porque no es su tarea natural. Esa función lo volvió liviano para defender y llegaba desarmado al ataque de tanto recorrido.

7 Iván Gómez 4,5 – Sordo y el equipo necesitaba más de su presencia y de su dinámica. Es el motor del equipo y no pudo marcar diferencias.

13 Juan Sforza 4 – Otra floja producción del volante central. Colaboró poco para darle firmeza a la linea de tres atrás y construyó poco juego su alrededor.

30 Cristian Ferreira 4 – Brilló en el Bajo Flores y ahora estuvo muy lejos de repetir. No pudo ser determinante en la generación de juego. Se perdió en la disputa.

23 Ángelo Martino 6.5– Se ubicó como lateral volante por izquierda. Influyó más en ataque que en defensa. Metió el gol que abrió el partido.

28 Jorge Recalde 3,5 – No pudo conectar con el circuito de generación de juego rojinegra. Tuvo acciones de riesgo y las dilapidó.

18 Brian Aguirre 5,5 – El pibe era la carta de triunfo y no pudo ser desequilibrante y constante. Tuvo varias claras que se le fueron cerca.

----------------

Ingresaron:

Armando Méndez 7 – Fue principal responsable de la gran victoria leprosa. Con su ingreso el equipo se enderezó y se sintió más seguro. Fue quien generó la jugada del primer gol.

Guillermo May 6.5 – Entró y le dio más movilidad al equipo. Desde su desfachatez consiguió sacarle rédito al error de Marinelli y marcar el segundo.

Francisco González 5.5 – Volvió a jugar después de la lesión y es una gran noticia para todo Newells.

Pablo Pérez 5 – Entró por Ferreira pero no pudo darle calma al medio en los minutos finales.

DT: Gabriel Heinze – 4 Tras San Lorenzo, necesitaba afirmar ese esbozo de reacción y en Tigre logró un nuevo gesto que lo lleva a mirar con más confianza lo que resta de la competencia. Jugó con 3 atrás y la apuesta no funcionó. No hubo lateral volante por derecha natural y esa decisión no se entendió. Otra vez sacrificó a Sordo y regaló un tiempo.

La figura