Maxi Lovera(Olympiacos): "Para salir hay que pedir permiso"

"En Grecia estamos con una cuarentena absoluta. Lo único que nos dejan hacer es ir al supermercado, pero no es sencillo tampoco porque previamente tenemos que mandar un mensaje a la policía y esperar la autorización. Los controles son muy estrictos, pero tenemos la suerte de que la gente es muy consciente de lo que se vive, por eso en la calle no hay casi nadie. A nivel familiar estamos bien, cumpliendo al pie de la letra lo que dice la ley. La cuarentena se respeta muchísimo y no nos queda otra que esperar que pase todo este tema. Seguimos en contacto con muchos amigos y familiares que tenemos en Argentina y estamos muy al tanto de lo que está pasando allá. Como en muchos países, en Grecia hay infectados y algunos fallecidos, pero la mayoría con problemas de salud. Como futbolista por supuesto trato de mantenerme en movimiento. El club nos pasó una rutina para que hagamos en nuestras casas, pero hay algunos días, sobre todo durante la semana, en los que vamos dos jugadores por hora a realizar algunas cosas físicas. Uno trabaja en una cancha y el otro en otra, sólo nos podemos saludar a la distancia. Cuando ellos terminan se van e ingresan otros dos. Sólo sale mi papá a hacer las compras. Ellos están un poco más preocupados, pero todos le tenemos mucho respeto al tema, por eso sólo salimos cuando es necesario. Queremos que pase pronto, acá en Europa como en todos lados. El fútbol en algún momento volverá, pero lo más importante es la salud de la gente".