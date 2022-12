Mario Moretti: "El 19 me veo presentando al técnico"

Me veo presentando al técnico, ojalá lo pueda nombrar antes porque durante la semana tenemos que ir a Buenos Aires a hablar con dos candidatos y sus representantes. Me veo ganando las elecciones y empezando a trabajar, como dije durante toda la campaña, por un Central cada día más gigante.

¿Por qué estás tan seguro de que Fuerza Auriazul va a ganar las elecciones?

Porque la gente me para mucho por la calle y me dice que me va a votar. Adonde voy, la gente me empuja, me dice que le dé para adelante y todo eso me da fuerzas para continuar con el proyecto. Siento que es una elección que se puede ganar.

¿Qué es lo más urgente que necesita Central hoy, fútbol, estabilidad económica, institucional?

Nuestra propuesta contempla 15 o 20 puntos clave, pero hay cuatro o cinco fundamentales. A la gente le interesa el fútbol por encima de todo y para eso tenemos pensado traer al técnico que corresponda, traer jugadores de jerarquía que acompañen a los más chicos. Otra cosa importante es no descuidar las inferiores, proteger a los pibes y ponerlos en cancha en el momento adecuado porque es el recurso genuino más importante que tenemos. Como siempre digo, los momentos más gloriosos de Central fueron con jugadores del club. También queremos pacificar el club porque venimos de más de un año sin tesorero, sin presidente y con un montón de gente que se fue. Creo que las elecciones son necesarias para comenzar con una institución nueva. Otra prioridad será la situación económica, sobre todo el pasivo, vamos a poner profesionales para que revisen cuánto debemos y trataremos de bajar ese pasivo con los papeles que demuestren que las cosas se hicieron bien. Queremos saber qué se hizo con todo el dinero que entró y si no lo tendrán que pagar los directivos con su patrimonio.

¿Tenés sospechas de que haya habido desmanejos económicos?

Me preocupa y quiero saber. Yo no puedo decir que alguien se llevó plata ni puedo acusar a nadie porque no lo sé, pero para eso está la auditoría que tenemos en mente. Hubo momentos en los que se pagaron fortunas a los jugadores, a la altura de River o Boca, y esos despilfarros también hicieron crecer el pasivo. Ni hablar de los jugadores que quedaron libres por la deuda, lo que hizo que perdamos patrimonio.

¿Y a largo plazo sobre qué pilares va a trabajar Fuerza Auriazul?

Haciendo las cosas que tenemos en mente queremos llevar a Central lo más arriba posible. Es decir, queremos ganar un campeonato local, que hace mucho que no lo logramos, jugar copas internacionales, pero para eso hace falta un equipo competitivo. Con el director deportivo tenemos pensado darle mucha importancia al fútbol femenino también.

¿En lo edilicio, qué medidas tienen pensadas?

Yo no voy a prometer que voy a hacer la tercera bandeja, tampoco mil palcos nuevos o tres mil estacionamientos porque no vendo humo. Sí vamos a hacer de inmediato lo que el club necesita. Mirá, el fin de semana pasado no había nada de agua en los baños, ni del Gigante ni en el Caribe. Sé que no es un trabajo de cambiar dos cañerías y listo, pero hay que hacerlo. No puede ser que un club como Central no haya agua en los baños. Todas esas cosas hay que atacarlas con la misma urgencia que el fútbol. A Central la parte edilicia hay que reconstruirla porque en estos últimos años no se hizo absolutamente nada. Central hoy es tierra arrasada. Ojo, no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque soy una persona que estudio, planifico y ejecuto. Esto es simple, en mi vida personal tengo 300 problemas que resolver por día y lo tengo que hacer porque si no al día siguiente voy a tener 600.

Central hoy no tiene por ejemplo una cancha de césped sintético. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a vos como presidente lograr eso?

En los primeros días hay que hacer todos los estudios, pedir los presupuestos y hacerla. Es urgente. No puede ser que un club como Central, el más grande del interior y una de los más grandes del país, no pueda entrenar un día de lluvia. Creo que hacen falta dos canchas de sintético, una de ellas techada. Acá Ruben, Gil, Ledesma y otros tantos dejaron plata para esas cosas y nunca se hizo nada.

¿Tenés la gente para trabajar en inferiores o necesitás entrar al club, hacer un estudio y ver?

Hace meses que estamos trabajando sobre eso y se está evaluando el trabajo de todos los que hoy están. Haremos un relevamiento y el que trabajó bien se va a quedar. Por supuesto que tenemos todo planificado con nuestro directo deportivo, que es el Torpedo Arias.

¿Con vos presidente, Central estará en condiciones de poner en cancha un equipo competitivo cuando empiece el próximo torneo?

Venimos 40 días atrasados a comparación del resto, pero desde el 19 de diciembre habrá que apurarse para ver qué necesitamos. Como suele decirse, “a llorar a la iglesia”. Es el tiempo que tenemos y hay que utilizarlo de la mejor manera. Vamos a reforzar el plantel en la medida que lo necesitemos. Vamos a hacer lo imposible para armar un equipo competitivo en ese poco tiempo que habrá por delante.

¿Confiás en que al técnico con el que estás hablando lo vas a tener cerrado antes del día de las elecciones?

Nunca paré de trabajar por Central, ni siquiera cuando estuve en Qatar. Y en todo este tiempo avanzamos mucho, tanto con técnicos como con jugadores. Más allá de eso, en estos días un técnico nos abrió una puerta para sentarnos a hablar en persona y para mí eso es muy importante. En esa charla los técnicos van a escuchar nuestra propuesta.

¿Son dos los técnicos que tienen en carpeta?

Son dos lo que tenemos apuntados y estamos trabajando duro. A veces la cosa se complica porque como no somos gobierno y hay algunos que no se quieren sentar a hablar mano a mano.

¿Pero esos técnicos los consideran importantes?

¡Por supuesto! No quiero un técnico novato ni debutante, quiero uno con experiencia y aggiornado a lo que es el fútbol hoy.

¿Creés que tenés el carácter para dirigir Central?

No tengo dudas de eso, sino no trabajaría para sentarme en un sillón tan grande como el de presidente de Central, al que considero más grande que el del intendente. Estoy preparado y capacitado para hacerlo, por la sencilla razón de que toda mi vida tuve personal a cargo, porque tengo carácter y sobre todo poder de decisión. Tengo todo lo que Central no tuvo en la figura del presidente en estos últimos años.

¿Y por qué creés que la gente tiene que votar a Fuerza Auriazul?

Porque tenemos un equipo idóneo y capacitado para manejar todas las áreas de Central, desde el fútbol hasta cualquier otro deporte, y a todo le vamos a dar la importancia que se merecen.

O sea que para Fuerza Auriazul el deporte amateur también será una apuesta importante.

Seguro, es parte del proyecto. Es más, queremos avanzar con el proyecto de NSA porque si no lo vamos a perder.

El domingo 18 se juega la final del Mundial, pero también son las elecciones en Central, ¿qué le decís al socio?

Ojalá que la final la juegue Argentina, pero al socio le digo que son dos horas y el socio puede ir a votar desde las 8 hasta las 18. La gente se tiene que involucrar e ir a votar, tenemos que ir a reventar las urnas de verdad. Si para el socio de Central lo más importante es Central, que lo demuestre en las urnas. Para mí es casi una obligación la que tiene el socio de ir a votar.