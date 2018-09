¿Cuál es el proyecto a implementar en el manejo del fútbol profesional?

Bauza seguirá en su cargo de director técnico, porque es un símbolo de Central, ama al club y nació en Central. Respecto al actual plantel hay que traer jugadores de jerarquía. Porque realmente el Patón hace lo que puede. No tenemos a los jugadores que él pidió. Entonces la idea nuestra es que un grupo inversor nos preste entre siete y ocho millones de dólares, sólo para el plantel profesional. Queremos traer refuerzos de calidad y no en cantidad. La idea es consensuar con el mánager, el director deportivo, los dirigentes y el cuerpo técnico. El mánager hoy es Cetto y no seguirá. Hoy no quiero dar el nombre del nuevo mánager, aunque lo tenemos y es muy conocido en el mundo Central. Igual tenemos un proyecto futbolístico al que ya se sumaron varios ex jugadores de la institución. Bauza pidió a Fabián Rinaudo y no había una moneda. Al arquero Alexander Domínguez tampoco lo trajimos. No sacamos a un lateral derecho en cuatro años y trajimos a Bettini, que no tengo nada contra el jugador. En la reserva de Central tenemos jugadores de 22 o 23 años y hay que buscar un mercado como China para ubicar a los futbolistas que no llegan a primera. Queremos volver a la fuente de Víctor Vesco y volver a salir campeón. Al socio no le vendemos humo. Fuerza Auriazul puede conseguir lo que se propone. Estamos convencidos de que podemos hacer una gran elección y ganar los comicios del domingo.

¿Cómo encararán el trabajo de inferiores?

"A nosotros no nos desagrada Daniel Teglia. Por más que lo traiga el oficialismo o parte de la media oposición. Igual tenemos otra persona apuntada para sumarlo en las inferiores. Acá no es una cuestión de un nombre, Central está más allá de los nombres. A las inferiores no las veo como corresponde porque en estos cuatro años salió un Ledesma y los cuatro o cinco jugadores que se vendieron fueron de la gestión anterior. Queremos tener cinco más como Ledesma. Están Carrizo y Ruben, que son de gestiones anteriores.

¿Cómo está el club desde lo económico?

El presupuesto no está equilibrado. Por ejemplo, pagamos 43 millones de pesos al año de intereses. La tesorería se manejó mal. Y no tengo nada contra el tesorero. El tema de la salida del concurso preventivo es muy claro. Se pagaron cuatro millones y medio o cinco millones de pesos, que hoy como está el país y con las cuotas que había se licuaba, es algo totalmente político haberlo saldado. Central hoy no tiene un solo peso y eso quedó claro con los refuerzos que trajo. Vamos a hacer una auditoría de las finanzas.

¿Cuál será la relación con AFA y Superliga?

Con AFA y Superliga queremos estar mucho mejor. Central jugó 33 partidos y no le dieron un penal. Y el domingo ante Gimnasia nos cobraron uno inexistente en contra. En este caso el vice primero Federico Larrazábal y yo como presidente vamos a ir a la AFA y Superliga porque tenemos relaciones y conocemos a mucha gente. Y no es sólo ir a la charla, sino quedarse dos o tres días si hace falta para pelear por Central. Por eso vamos a tener una fuerte presencia en Buenos Aires para ganar espacios.

¿Cuáles serán las primeras acciones?

Nos sentaremos a hablar con Bauza. Para ver qué necesita para trabajar tranquilo y qué refuerzos requiere. Y vamos a hacer un fideicomiso de siete u ocho millones dólares y podrán participar todos los socios de Central. Tal como hizo River.

¿Un deseo a cumplir durante la gestión?

Central es lo más grande que hay y tiene que estar siempre entre los primeros puestos y no cómo terminamos ahora en la posición 20ª. Central debe estar en una copa internacional. Es el club más apasionado del país. Vamos a trabajar para que Central salga campeón.

¿Un tema que no quieran dejar de lado?

El domingo ganamos las elecciones porque tenemos un equipo de trabajo impresionante. Estamos totalmente capacitados. Con propuestas como la secretaría de la mujer. Y vamos tras el legado que nos dejó Víctor José Vesco.