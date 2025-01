Mariano Soso: "No será un mercado cuantitativo, sino cualitativo"

“Pensamos un Newell's de la integralidad. Principalmente estará nutrido de jugadores de la cantera. Con Lucas Bernardi llega un cuerpo técnico de especialistas. Intentaremos con todas las áreas llevar adelante un proyecto articulado para que no quede en un discurso vacío”, agregó el conductor de la lepra.

“Hemos tenido un seguimiento de los jugadores prestados. Cada uno sabe cual es su situación y se la comunicamos. Sobre los refuerzos y lo visto en los tres partidos hablé para jerarquizar con un componente por línea”, abundó el conductor leproso en la charla con los periodistas. De esta manera, es muy posible que sólo Nazareno Funez y Lisandro Montenegro, puedan seguir en evaluación.

Los que volvieron, según Mariano Soso

Justamente, sobre el delantero proveniente de San Martín de San Juan, uno de los goleadores de la Primera Nacional, y el exvolante de Aldosivi Marcelo Esponda, quien también regresó, dejó en claro que tienen futuros distintos. “Funez y Esponda tuvieron buenas participaciones en sus clubes. Hay valoración positiva de ambos, pero tengo que ser un técnico de no acumular. Nazareno tiene posibilidades y Esponda debería sumar minutos en otro club por la cantidad de jugadores que tenemos en esa posición”.

Soso2.jpeg Mariano Soso trabaja en Bella Vista, sabiendo que habrá "pocos días" de preparación. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Agustín Malgarejo es un juvenil de apenas 18 años, categoría 2006, que llegó a Newell's en 2023 proveniente de Adiur. Puede jugar tanto de lateral derecho como de marcador central, tiene buena altura (mide 1,85), no ha debutado en la reserva y por el momento no tiene contrato. Ante el desembarco en primera, el entrenador citó que “es una posición en el campo donde aparecen necesidades, ha tenido sus primeros entrenamientos”.

Otro de los temas que no pudo esquivar el técnico fue el del arquero. La posibilidad cierta, pero aún no resuelta, del golero de Peñarol Washington Aguerre y, al parecer, la no continuidad de Barlasina ni de Herrera, afirman aún más el presente de Josué Reinatti. “El arquero que venga debe ser superador, la edad de Josué es la aparición de un arquero joven, tiene que estar muy por encima de los jugadores que tenemos”.

Fuera del radar rojinegro

Descartó de plano conversaciones con Lorenzo Faravelli, Lucas Boyé y Nicolás Castro, tres volantes que surgieron como rumor. “Con Lorenzo tengo un vínculo afectivo, pero en ninguno de los tres casos estuvieron en el radar. No hubo intención que se integren a esta temporada. No hemos tenido ningún tipo de comunicación”, dijo.

La salida de Matko Miljevic y el flojo rendimiento de Ever Banega el último año son alarmas que suenan en la gestación del fútbol leproso. El responsable del plantel rojinegro habló sobre la chance de sumar un futbolista en la creación. “Hacer un Newell's con mayor creatividad no depende solamente de un solo componente, sino como uno va gestando ese juego más asociativo. Es mí tarea la de colocar al futbolista en el sector donde le dan un aporte sustancial a la colectivo”, esbozó.

Las ventas también son un tema de debate y como adelantó Ovación, Tomás Pérez y Mateo Silvetti son nombres que suenan para ser negociados. En ese sentido, DT dijo que “hay que tener conciencia que los futbolistas tienen un período más corto en los clubes. Tanto Tomás como Mateo han mostrado un rendimiento bueno y sostenido, y que eso genera la atracción de los clubes del exterior. Newell's tiene que defender su economía de la mejor manera e intentar que eso no dañe lo deportivo. Voy a acompañar siempre lo que crea es mejor para nuestra institución”.