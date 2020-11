Maradona, el recuerdo de su infancia y el camino de la nada a la gloria

Las mejores fotos de Maradona son en las canchas de fútbol. Fotos que se convirtieron en póster para toda la pibada de los 80 y primeros años de los 90. Cuando el Pelusa de Fiorito entró en la eternidad.

Maradona feliz y Maradona humillado. Maradona amado, Maradona odiado. Maradona dentro de una cancha y Maradona fuera de la cancha. Diego vivió mil vidas. Sesenta años que dibujan una parábola vertiginosa y contradictoria. Y todas esas vidas conviviendo en el ese cuerpo breve y morrudo criado en Fiorito. Desde ahí, desde el barro de la historia, construyó su camino inolvidable.

“Ayuden, ayuden a comer a la gente. Porque yo la pasé, yo pasé en Fiorito más que frío”, dijo Diego en un video de mayo pasado para una campaña solidaria. Y como cada vez que nombraba a su mamá o a su niñez, en el video puchereó. El recuerdo de su infancia y de Doña Tota lo sensibilizaba. Esa madre que cuando él y sus hermanos eran chicos les decía que le dolía la panza y no comía. Recién a los 13 años Diego se dio cuenta que su vieja nunca había sufrido del estómago, sino que hacía eso para que el plato alcance para todos.

cebollita2.jpg

Dicen que últimamente estaba con la sensibilidad a flor de piel. Se le notaba cuando, en las últimas notas, hablaba de dos temas puntuales: sus viejos y su infancia. “Nunca dejé de ser feliz. El tema es que se me fueron mis dos viejitos. Ese es el único problema que tengo. Lo que me robaron o me sacaron no me importa. Daría todo lo que tengo porque mi vieja se aparezca por esa puerta”, dijo en una nota para TyC en diciembre pasado. Y sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. Deseaba volver, como decía Pessoa, a ese tiempo donde era feliz y nadie estaba muerto.

Desde ese Cebollita que participó en los Juegos Nacionales Evita a principios de los 70 a este muchachito que se calzó la celeste y blanca para ser feliz. Ese sendero que coronó en el mediodía sofocante del Estado Azteca en junio de 1986. Cuando el sol caía a chorros y apiló a uno, dos, tres, seis ingleses para marcar ese gol inmortal. “De la nada a la gloria”, como dice aquella vieja canción ricotera.

Hoy su fallecimiento shockeó a una país que no estaba preparado para su muerte. Si sobrevivió a tantas, por qué no hacerle una gambeta más a la muerte, a esa dama que más de una vez le pisó los talones. Pero la noticia impensada llegó. La que nadie quería escuchar. La que nadie quería escribir.

Y el Diez era mortal. El camino de San Diego llegó a su fin en este suelo. Se fue uno de los pocos tipos “que sabía cuánto pesaba la copa del mundo”, como solía bromear. Hoy las redes se llenan de fotos, frases y recuerdos. Su vida fue trascendente, para los que lo amaron, para los que lo odiaron. Ignacio Montoya Carlotto, músico y nieto de Estela de Carlotto, sintetizó el shock del día con una pregunta: “¡Barrilete cósmico! ¿A qué planeta te fuiste?”.