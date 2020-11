Diego Maradona, "Pelusa" de Fiorito y los ojos de niño

"En 1971, cuando yo tenía 10 años, me invitaron al programa de Canal 13, «Sábados Circulares», de Pipo Mancera. Era el show más famoso de aquellos tiempos en Argentina. Me habían visto hacer jueguitos en el entretiempo de un partido en cancha de Vélez. Y nos invitaron a Francis Cornejo, mi entrenador de Los Cebollitas, y a mí. Recuerdo que mi mamá, La Tota, me compró unas zapatillas Flecha nuevas para aquel día. Como podrán ver, éramos muy humildes. En un principio, la idea fue hacer una entrevista de 5 minutos. Pero los invitados principales, Los Cinco Latinos, se retrasaron, y tuvieron que estirar mi entrevista. Me tuvieron 45 minutos haciendo jueguitos delante de las cámaras. Fue mi primera aparición en la televisión", recordó Maradona en sus redes como homenaje a Gerardo Sofovich días después de su muerte en marzo de 2015. Sofovich fue productor del programa "Sábados Circulares", un magazine de 6 horas que se emitió entre 1962 y 1974. Luego llegaron a Diego los tiempos de gloria sin paz.

BOCA CAMPEON 1981-Vs Rosario Central 0-1 Maradona erra penal 9 de Agosto

La noticia más relevante del 25 de noviembre de 2020, y quizás de la última década, se conoció en segundos. “Murió Maradona”. El título catástrofe de la tele tuvo el efecto de un trompazo en plena nariz. Una seguidilla de recuerdos que a cada habitante del mundo que cuente más de 30 años le sacudió la cabeza. Y cada uno iba con su recuerdo a cuestas. El primero de los míos ocurrió el 9 de agosto de 1981 y fue contra el Diego rival. Estaba en la tribuna del Gigante que da a Regatas Rosario y vi con ojos de niños como el penal que pateaba el Diego pegaba en el travesaño de Daniel Carnevali. Otro también fue en el Gigante pero en el Clausura de 1996 fecha 15. Con ojos de no tan niño, desde la misma tribuna que da a Regatas, pude ver como El “Rifle” Hernán Castellano atajó el primer penal de su carrera. Fue nada más y nada menos que al Diego. Recuerdo canallas en una cancha que bramaba entre tantas felicidades colectivas que el “Pelusa” de Fiorito me y nos regaló en los 619 que jugó como futbolista. Historia del Diego rival, de gambeta endiablada, un jugador condenado a no tener nunca paz.