Luis Enrique desmintió una supuesta pelea con Mbappé: "No somos novios, pero casi"

¿Enfrentados? Los medios franceses indicaron que Kylian Mbappé y Luis Enrique no tendrían una buena relación, aunque el DT desmintió el rumor.

"La relación es la misma de siempre, diría perfecta. No somos novios, pero casi. Más que nada porque él no quiere", respondió, en tono de broma, Luis Enrique cuando fue consultado en conferencia de prensa por su vínculo con el goleador francés.

"No sé por qué me hacen esta pregunta. Tengo cercanía con la mayoría de los jugadores, diría con todos. Y con Kylian la tuve desde el principio. Es muy bromista, está siempre sonriendo y a mí también me gusta la broma. Tenemos una relación cercana y muy buena", remarcó el DT español.