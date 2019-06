Los Pumitas y un triunfo psicológico para lo que viene

Los Pumitas necesitaban un triunfo, una bocanada de aire fresco tras la derrota en el debut. Y dejando atrás ese trago amargo, ayer en la cancha del Crai, en la capital provincial, fueron de menor a mayor para quedarse con el punto bonus en la victoria ante Fiji por 41-14 y llegar con optimismo al trascendental duelo con Francia, el próximo miércoles en la cancha del Hipódromo Independencia, que definirá el grupo A del Mundial Juvenil M20.

Fue un triunfo psicológico que va más allá del resultado, ya que le otorga al equipo la confianza necesaria para encarar lo que será “otra final”.

La faena no le resultó fácil. De hecho pudo sacarse el lastre promediando el segundo tiempo, cuando mostró su mejor imagen ya que el primer tiempo había sido muy pobre.

En el primer parcial, el equipo argentino apoyó dos tries: el primero tras una buena jugada de Joaquín De la Vega Mendía y el restante de la mano de Ignacio Mendy quien, como hizo en el debut frente a Gales, encontró espacios y no perdonó. En su camino, a toda velocidad, quebró a una marca fijiana y se sacó de encima otra con un hand off para apoyar el segundo try de Los Pumitas en Santa Fe.

Desde el pitazo inicial Los Pumitas asumieron el protagonismo, pero fallaron en la última puntada, lo que permitió a Fiji mantenerse en partido y cuando pudo, meter a los argentinos en el desorden que es donde más a gusto se encuentran.

Pero en la segunda parte la historia cambió, porque los argentinos revirtieron la desesperación inicial por la tranquilidad para saber esperar su momento y pegar cada vez que pisaron los 22 metros rivales. Bautista Pedemonte, una de las figuras de la tarde de ayer, apoyó al minuto y parecía que ese try traía bajo el brazo el envión anímico necesario para despegar, sin embargo en la jugada siguiente el segunda línea de Fiji Etonia Waqa cortó por el centro y apoyó el descuento.

Los Pumitas debieron entonces reacomodarse en el campo y tardaron varios minutos en volver a tener el control del juego.

Pero a partir de los 18', con el try de Rodrigo Isgro, que el equipo nacional empezó a soltarse. Luego aumentó la ventaja con dos tries en apenas tres minutos: el paranaense Ramiro Gurovich a los 24' y Gallo a los 27'. Los isleños descontaron a diez del final, pero los dirigidos por Pellicena se despidieron con un try-penal, en lo que fue un cierre con sonrisa ante su público y la primera victoria (con bonus incluido) tras el traspié ante Gales.

Para Los Pumitas el partido de ayer fue un verdadera final que sorteó con éxito. “Estamos contentos. Este partido era importante para nosotros y creo que los chicos hicieron un gran trabajo, más allá de algunos errores que trabajaremos de cara al próximo partido con Francia.”, destacó Pellicena, quien luego agregó: “Creo que los chicos pudieron sacar adelante un partido que pese a verse superiores no podían plasmar esa diferencia en el tanteador. Los tries llegaron en el final”, concluyó.